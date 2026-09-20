백석문화대, 홀몸 어르신들 찾아 ‘따뜻한 명절 나눔’

세줄 요약 백석문화대학교가 천안시, 복지기관, 식품산업 단체와 민·관·학 협력으로 홀몸 어르신 추석맞이 음식 나눔을 진행했다. 학생과 봉사자 100여 명이 떡 5종 세트 310개를 제작해 천안 31개 읍면동 어르신들에게 전달하고 안부를 살필 예정이다. 백석문화대, 추석맞이 홀몸 어르신 음식 나눔 진행

천안시·복지기관·식품단체와 민관학 협력 추진

떡 5종 310세트 제작, 31개 읍면동 전달 예정

이미지 확대 백석문화대학교는 이경직 총장과 장기수 천안시장 등이 참석한 가운데 홀몸 어르신 추석맞이 음식 나눔 행사를 진행했다. 백석문화대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석문화대학교는 이경직 총장과 장기수 천안시장 등이 참석한 가운데 홀몸 어르신 추석맞이 음식 나눔 행사를 진행했다. 백석문화대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백석문화대학교(총장 이경직)는 지역사회 공헌의 일환으로 ‘2026년 홀몸 어르신 추석맞이 음식 나눔’ 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.이번 행사는 대학과 천안시, 지역 복지기관, 식품산업 단체 등이 함께 참여하는 민·관·학 협력 활동으로 진행됐다.백석문화대 호텔외식조리학부 학생과 (사)한국떡류식품가공협회 천안시지부 회원, 천안시 행복키움센터 봉사자 등 100여명 참여해 무설기떡·콩찰떡·약식 떡 5종 세트 310개를 만들었다.봉사자들은 만들어진 떡 등을 천안 31개 읍면동 어르신들을 직접 찾아 전달하고 안부도 살필 예정이다.이경직 백석문화대 총장은 “대학 인적·물적 자원을 지역사회와 적극적으로 나누고 천안시와 유관기관과 협력해 지역사회가 필요로 하는 사회공헌 활동을 지속 추진하겠다”고 말했다.