또 님비에 막힌 여명학교… 새터 잡고도 떠돌 위기

‘은평 이전 무산’ 악몽 재현 우려강서구에 北이탈 청소년 학교 신축
일부 주민 “유아시설 옆 불안” 반발
300명 반대 서명… 2차 설명회 열어
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정동영 통일부 장관, 성김 현대차그룹 사장 등을 비롯한 참석자들이 24일 서울 강서구 여명학교에서 ‘여명학교 교사 건립을 위한 업무협약식’을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다 . 2026.7.24 연합뉴스
북한이탈주민 청소년 대안교육기관인 여명학교의 건립을 둘러싸고 인근 주민 반발이 이어지는 가운데 서울시교육청이 17일 2차 주민설명회를 열었다.
서울시교육청은 이날 오후 서울 강서구 여명학교에서 옛 염강초등학교 부지 내 유아교육진흥원과 여명학교 교사 건립안에 대한 주민설명회를 개최했다. 지난달 12일 열린 설명회 이후 주민 의견 수렴이 충분하지 않았다는 지적이 나오면서 추가로 마련한 자리다.
여명학교는 북한이탈주민 청소년의 한국 사회 적응을 지원하기 위해 2004년 설립됐다. 관악구에서 출발해 학생수가 늘어나면서 2008년 중구 명동으로 옮겼다. 2019년에는 은평구 이전을 추진했지만 주민 반대에 부딪혀 무산됐다. 2023년 3월부터 강서구 옛 염강초 건물을 빌려 사용하고 있다.
2025년엔 통일부가 북한배경청소년 대안교육시설이 지자체 소유 부지를 매입할 수 있도록 북한이탈주민법 시행령을 개정했다. 반복적인 임대·이전 문제를 해소하기 위한 제도적 기반 마련한 셈이다.
이후 지난 7월 현대차 지원 60억원과 여명학교가 모은 재원 등을 활용해 현재 부지에 교사를 신축하는 방안이 마련됐다. 서울시교육청이 부지를 제공하고, 통일부가 행·재정적 지원에 나서는 등 여명학교의 새 보금자리 마련을 위한 업무협약(MOU)도 체결됐다. 내년 2월 사용 기간 만료를 7개월 앞두고 이뤄진 극적 타결이었다.
문제가 해결되는 듯 보였지만 주민 반대가 걸림돌로 작용했다. 지난달 12일 주민설명회 후 인근 아파트 단지 주민을 중심으로 ‘여명학교 건립 반대 비상대책위원회’가 꾸려졌다. 비대위에 따르면 약 300명이 반대 서명에 참여했다. 강서구청 웹사이트에도 여명학교 교사 건립에 반대하는 글이 올라오고 있다.
최유희 서울시의원, 권영세 국회의원과 한강중 찾아 고입·고교학점제 학부모 연수 참석
서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)은 지난 9일 권영세 국회의원과 함께 한강중학교에서 열린 ‘2026학년도 고교학점제 이해 및 고입 진로·진학 관련 학부모 연수’에 참석했다. 이번 연수는 2027학년도 고입을 준비하는 학부모와 학생에게 진로·진학 정보를 제공하고, 고교학점제와 고등학교 교육과정에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다. 연수는 이날 오후 3시부터 4시 30분까지 한강중학교 멀티미디어실에서 학부모와 학생 중 희망자를 대상으로 진행됐다. 고교학점제와 고입 진로·진학에 관한 특강을 통해 변화하는 고입 제도를 이해하고, 학생의 진로와 적성을 고려한 고교 선택에 필요한 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 이번 연수는 학생과 학부모가 진로와 진학의 방향성을 함께 모색할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다. 학교 측은 학부모의 진로·진학 설계 능력을 한층 끌어올리고, 학교와 가정 간 지속적인 교류 및 협조 체계를 견고히 하는 계기가 될 것으로 내다봤다. 아울러 현장에는 용산 지역의 교육 현안을 함께 점검하기 위해 권영세 국회의원도 자리를 함께했다. 국회와 서울시의회가 손을 잡고 교육 현장을 방문한 만큼, 학부모와 학생에게 실질적으로 필요한 진로·진
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반대하는 주민들은 해당 부지에 유아교육진흥원과 함께 유아체험시설이 들어선다는 걸 문제삼고 있다. 유아체험시설 옆에 탈북 청소년 학교가 있다면 학부모가 불안할 것이라는 이유다. 이에 은평구 교사 건립 무산과 비슷한 상황이 반복되면서 학생들의 정서에도 악영향을 끼칠 수 있다는 우려가 나온다. 서울시교육청 관계자는 “반대 주민 측과 여명학교 측이 설명회에 모두 참석해 입장을 공유할 예정”이라고 밝혔다.
세줄 요약
- 여명학교 강서구 신축 둘러싼 주민 반발 확산
- 유아시설 인접 우려로 반대 서명 300명 참여
- 서울시교육청 2차 설명회 열고 입장 조율
2026-09-18 8면
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