또 님비에 막힌 여명학교… 새터 잡고도 떠돌 위기

‘은평 이전 무산’ 악몽 재현 우려

이미지 확대 정동영 통일부 장관, 성김 현대차그룹 사장 등을 비롯한 참석자들이 24일 서울 강서구 여명학교에서 ‘여명학교 교사 건립을 위한 업무협약식’을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다 . 2026.7.24 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정동영 통일부 장관, 성김 현대차그룹 사장 등을 비롯한 참석자들이 24일 서울 강서구 여명학교에서 ‘여명학교 교사 건립을 위한 업무협약식’을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다 . 2026.7.24 연합뉴스

세줄 요약 북한이탈 청소년 대안교육기관 여명학교의 강서구 신축을 두고 인근 주민 반발이 커지자 서울시교육청이 2차 설명회를 열었다. 주민들은 유아시설 옆 배치가 불안하다고 주장하며 약 300명이 반대 서명에 참여했고, 교육청은 입장 조율에 나섰다. 여명학교 강서구 신축 둘러싼 주민 반발 확산

유아시설 인접 우려로 반대 서명 300명 참여

서울시교육청 2차 설명회 열고 입장 조율

2026-09-18 8면

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북한이탈주민 청소년 대안교육기관인 여명학교의 건립을 둘러싸고 인근 주민 반발이 이어지는 가운데 서울시교육청이 17일 2차 주민설명회를 열었다.서울시교육청은 이날 오후 서울 강서구 여명학교에서 옛 염강초등학교 부지 내 유아교육진흥원과 여명학교 교사 건립안에 대한 주민설명회를 개최했다. 지난달 12일 열린 설명회 이후 주민 의견 수렴이 충분하지 않았다는 지적이 나오면서 추가로 마련한 자리다.여명학교는 북한이탈주민 청소년의 한국 사회 적응을 지원하기 위해 2004년 설립됐다. 관악구에서 출발해 학생수가 늘어나면서 2008년 중구 명동으로 옮겼다. 2019년에는 은평구 이전을 추진했지만 주민 반대에 부딪혀 무산됐다. 2023년 3월부터 강서구 옛 염강초 건물을 빌려 사용하고 있다.2025년엔 통일부가 북한배경청소년 대안교육시설이 지자체 소유 부지를 매입할 수 있도록 북한이탈주민법 시행령을 개정했다. 반복적인 임대·이전 문제를 해소하기 위한 제도적 기반 마련한 셈이다.이후 지난 7월 현대차 지원 60억원과 여명학교가 모은 재원 등을 활용해 현재 부지에 교사를 신축하는 방안이 마련됐다. 서울시교육청이 부지를 제공하고, 통일부가 행·재정적 지원에 나서는 등 여명학교의 새 보금자리 마련을 위한 업무협약(MOU)도 체결됐다. 내년 2월 사용 기간 만료를 7개월 앞두고 이뤄진 극적 타결이었다.문제가 해결되는 듯 보였지만 주민 반대가 걸림돌로 작용했다. 지난달 12일 주민설명회 후 인근 아파트 단지 주민을 중심으로 ‘여명학교 건립 반대 비상대책위원회’가 꾸려졌다. 비대위에 따르면 약 300명이 반대 서명에 참여했다. 강서구청 웹사이트에도 여명학교 교사 건립에 반대하는 글이 올라오고 있다.반대하는 주민들은 해당 부지에 유아교육진흥원과 함께 유아체험시설이 들어선다는 걸 문제삼고 있다. 유아체험시설 옆에 탈북 청소년 학교가 있다면 학부모가 불안할 것이라는 이유다. 이에 은평구 교사 건립 무산과 비슷한 상황이 반복되면서 학생들의 정서에도 악영향을 끼칠 수 있다는 우려가 나온다. 서울시교육청 관계자는 “반대 주민 측과 여명학교 측이 설명회에 모두 참석해 입장을 공유할 예정”이라고 밝혔다.