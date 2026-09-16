교육부·대교협 23일까지 현장 조사
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
최교진 교육부장관이 14일 국회에서 열린 제439회 정기회 교육·사회·문화 분야 대정부 질문에서 대입 수시 입학원서 접수 지연 사태와 관련한 질문에 답하고 있다.2026.9.14
연합뉴스
연합뉴스
수시 원서접수 먹통 사태의 실제 구제 대상 수험생이 250명 이상이 될 전망이다. 먹통이 발생했을 당시 접수를 시도한 근거가 있는 학생 등으로 대상을 추린 결과다. 수시접수 마감 시간 후 경쟁률을 공개한 대학은 성균관대와 세종대 등 17개 대학인 것으로 밝혀졌다.
최교진 교육부 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의 현안보고 자리에서 구제 대상 학생수를 묻는 강경숙 조국혁신당 의원의 질의에 “오늘 (오전) 10시까지 신청을 받은 구제 신청은 모두 1200명 정도인데, 잠정적으로 구제 대상이라고 보는 건 이 가운데 250건”이라고 말했다.
교육부는 최 장관이 언급한 250명보다 숫자가 더 늘어날 것으로 예상하고 있다. 교육부 고위 관계자는 “현재까지 분석 결과 구제 대상 학생이 250명 정도라는 것이고, 전체를 분석하면 300명이 넘을 것”이라면서 “구제 대상 중 신청을 포기한 학생들도 감안해야 한다”고 설명했다.
앞서 교육부는 원서접수 서버 장애 발생 당시 유웨이 홈페이지 접속, 원서 기록 등을 토대로 구제 가능한 학생수를 최대 1200명으로 추산했다. 하지만 ▲오후 5시 50분 장애 당시 오류 로그 존재 ▲구제 신청 대학의 원서 접수 이력 존재 등의 경우에만 구제하기로 해 대상이 축소됐다.
서울시의회 “시민 목소리, 의정에 담다”… 제12대 전반기 의정모니터 위촉
서울시의회가 시민의 목소리를 의정활동에 적극 반영하고 시민과 함께하는 의회 구현에 나선다. 서울시의회는 16일 제12대 전반기 의정모니터 위촉식을 가졌다고 밝혔다. 이날 위촉식에는 의정모니터 요원 15명이 참석했다. 이번에 위촉된 의정모니터단은 총 141명 규모로 구성되어 2028년 8월까지 2년간 활동을 펼치게 된다. 모니터단 위원들은 평소 생활 속에서 체감하는 서울시정 및 의회 운영 전반에 대해 다양한 시각을 전달하며, 개선이 필요한 문제점이나 새로운 정책 아이디어를 제안하는 역할을 담당한다. 앞으로 의정모니터는 매달 지정과제와 자유과제를 통해 다채로운 모니터링 의견을 제출하게 되며, 심사를 거쳐 선정된 우수 제안은 향후 서울시정 발전 및 의정활동 추진을 위한 중요 기초 자료로 적극 활용될 예정이다. 이날 위촉장을 받은 성북구 윤성희 씨는 “평소 서울시와 의회에 관심이 많았는데 의정모니터로 활동하게 돼서 매우 설레고 기대가 된다”며 “제 눈과 귀가 서울의 경쟁력을 높이고, 서울을 더 안전한 도시로 만든다는 책임감으로 일상 속 불편과 아이디어를 놓치지 않고 전달하겠다”라고 밝혔다. 임만균 서울시의회 의장은 “그동안 시민이 느끼는 불편과 의견을 꾸준
서울시의회 바로가기
일각에선 17개 대학이 당초 접수 마감 시간인 오후 6시 이후 경쟁률을 공개해 공정성이 훼손됐다는 지적이 나왔다. 해당 대학은 경인교대, 국립공주대, 국립목포대, 국립부경대, 대구대, 대신대, 동아대, 목포가톨릭대, 부산가톨릭대, 부산외국어대, 서울한영대, 성균관대, 세종대, 신라대, 한국항공대, 한동대, 한양대(ERICA) 등이다. 교육부와 한국대학교육협의회(대교협)은 특별조사반을 구성해 23일까지 현장 조사에 나설 계획이다.
세줄 요약
- 수시 원서접수 먹통 사태 구제 대상 250명 잠정 집계
- 교육부, 접속 기록·오류 로그 근거로 대상 축소
- 성균관대 등 17곳 마감 후 경쟁률 공개 논란
2026-09-17 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
수시 원서접수 먹통 사태로 실제 구제 대상 수험생은 몇 명인가?