서정대학교-경기 3개 교육지원청, ‘고교-대학 연계 이중학점’ 운영

세줄 요약 서정대학교가 경기 동두천양주·의정부·연천교육지원청과 함께 고교-대학 연계 이중학점 인정 과목을 운영한다. 고등학교에서 개설하기 어려운 대학 수준의 전공·실습 과목을 제공해 학생들이 진로를 탐색하고, 이수 시 고교학점과 대학학점을 함께 인정받는다. 서정대, 3개 교육지원청과 이중학점 운영

대학 전공·실습 과목으로 진로 탐색 지원

이수 시 고교학점·대학학점 동시 인정

이미지 확대 ‘기본인명소생술1’ 수업 사진. 서정대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘기본인명소생술1’ 수업 사진. 서정대 제공

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경기 양주 서정대학교가 경기 동두천양주교육지원청, 의정부교육지원청, 연천교육지원청과 연계해 고등학생의 과목 선택권을 확대하고 진로·진학 설계를 지원하기 위한 ‘이중학점 인정 과목’을 운영한다.각 고등학교에서 개설하기 어려운 대학 수준의 전공·실습 과목을 서정대학교와 연계해 제공하는 과정으로, 학생들이 고등학교 단계에서 대학 전공을 경험하고 자신의 적성과 진로를 탐색할 수 있도록 마련됐다. 일정 기준을 충족해 과목을 이수하면 고교학점으로 인정되며, 향후 서정대 진학 시 대학 학점으로도 인정받을 수 있다.올해 2학기에는 ▲동두천양주교육지원청 ‘반려동물과 휴먼케어’ ▲의정부교육지원청 ‘건강과 글로벌 간호’ ▲연천교육지원청 ‘기본인명소생술1’ 등 3개 과목이 서정대에 개설됐다.각 과목은 서정대학교의 전공 교원과 전문 실습시설을 활용해 이론과 실습을 연계한 교육으로 진행된다. 학생들은 대학의 실제 교육환경에서 전공 분야를 직접 경험하며 진로에 대한 이해를 높이고, 향후 진학 분야를 구체적으로 설계할 수 있다.양영희 서정대 총장은 “이중학점 과정은 대학이 보유한 전문 교육역량과 인프라를 고등학교 교육과 연결해 학생들에게 보다 폭넓은 진로 탐색의 기회를 제공하고 있다”며 “학생들이 대학의 전공과 실습을 경험하면서 자신의 진로를 구체적으로 설계할 수 있도록 지역 교육기관과의 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.