대기업 계약학과 수시지원 9000명 ‘역대 최대’

취업난에 13곳 지원자 18% 늘어

SK하이닉스 학과 지원자 27%↑

이미지 확대 10일 서울 양천구 목동종로학원에 2027학년도 반도체 계약학과 정시 합격 예측점수표가 게시돼 있다. 2026.09.10.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 10일 서울 양천구 목동종로학원에 2027학년도 반도체 계약학과 정시 합격 예측점수표가 게시돼 있다. 2026.09.10.

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세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 7개 대기업과 연계된 13개 계약학과에 8994명이 지원해 역대 최대를 기록했다. 전년보다 18.2% 늘었고, 반도체와 정보보안은 강세였지만 배터리 분야는 크게 감소했다. 대기업 계약학과 수시지원 8994명, 역대 최대

반도체·정보보안 증가, 배터리 분야 급감

서강대·성균관대·LG전자-부산대 경쟁 치열

2026-09-16 10면

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졸업 후 대기업 취업으로 연결되는 채용조건형 계약학과의 인기가 더욱 높아지고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스, 현대자동차 등 대기업 계약학과 수시모집에 약 9000명이 지원해 역대 최대를 기록했다. 전년 대비 18% 가량 늘었다.15일 종로학원이 2027학년도 수시모집 원서접수 현황을 분석한 결과 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차 등 7개 대기업과 연계된 13개 계약학과에 총 8994명이 지원했다. 전년보다 1387명(18.2%) 증가한 수치로, 역대 최대 규모다.특히 최근 호황을 맞은 반도체 관련 계약학과의 상승세가 두드러졌다. 반도체 분야 지원자는 전년보다 19.4% 늘었다. 정보보안은 15.1%, 자동차는 10.3% 증가했다. 반면 배터리 분야 지원자는 36.2% 급감했다.SK하이닉스 계약학과 지원자가 전년보다 27.3% 늘어 가장 큰 증가 폭을 기록했다. 서강대 시스템반도체공학과는 66.15대 1의 경쟁률을 기록했다. 지원자는 전년보다 354명(36.5%) 늘었다. 한양대 반도체공학과의 논술전형도 211.00대 1을 기록했다.삼성전자 계약학과 가운데서는 성균관대 반도체시스템공학과 경쟁률이 36.84대 1로 가장 높았다. 지원자가 전년보다 309명(18.0%) 증가한 결과다. 성균관대 지능형소프트웨어학과 논술전형도 75.80대 1을 기록했다. 현대자동차와 연계된 고려대 스마트모빌리티학부는 14.33대 1의 경쟁률을 기록했다.올해 신설된 LG전자-부산대 스마트가전공학과에는 20명 모집에 603명이 몰려 30.15대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 논술(일반)전형 경쟁률은 50.00대 1이었다.임성호 종로학원 대표는 “대기업 계약학과가 자연계 수험생들에게 새로운 선호 학과군으로 자리 잡아가는 추세”라고 말했다.