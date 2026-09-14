한-불 동행의 140주년…아주대, ‘사람과 역사·문화로 잇는 릴레이 세미나’ 개최

아주대가 한불 수교 140주년을 기념해 ‘Tandem’ 릴레이 세미나를 열었다. 구본창 강연을 시작으로 한불 관계사, 프랑스 사제의 흔적, 축구와 비즈니스까지 5회 강연으로 양국의 사람·역사·문화를 조명했다.

한불 수교 140주년 기념 릴레이 세미나 개최

구본창 강연 시작으로 5회 강연 순차 진행

사람·역사·문화로 한불 동행 의미 조명