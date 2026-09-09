학폭 피해 9만명 ‘역대 최고’… 초등 교실 덮친 잔혹한 ‘야차룰’

6년새 피해 3배 폭증…초등생 5.7%

언어 폭력 줄었지만 신체 폭력 늘어

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세줄 요약 올해 학교폭력 피해 학생이 9만1600명으로 역대 최고를 기록했다. 초등학생 피해가 가장 많았고, 언어폭력은 줄었지만 신체폭력과 집단 따돌림은 늘었다. 야차룰 같은 무규칙 격투가 장난처럼 번지는 점도 문제로 지적됐다. 학교폭력 피해 9만1600명, 역대 최고 기록

초등학생 피해 최다, 신체폭력·따돌림 증가

야차룰 확산, 장난 인식과 예방교육 과제

2026-09-10 6면

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지난 7월 경북 포항에선 초등학생과 중학생 총 6명이 집단 패싸움을 벌였다. 이른바 ‘야차룰’이라는 조건을 걸고 난투극을 벌인 것이었다. 야차룰은 서로 상해를 입어도 책임을 묻지 않겠다고 합의한 뒤 맨 몸으로 벌이는 무규칙 격투를 뜻한다. 패싸움 결과 한명은 치아가 부서지는 큰 부상까지 입었다. 지난 5월 충북 청주에선 20대 여성이 10대들과 야차룰에 내몰렸다가 숨지는 사건도 발생했다. 포항의 한 초등교사 A씨는 “아이들이 이런 싸움을 ‘장난’처럼 여긴다는 게 더 큰 문제”라고 말했다.올해 학교폭력 피해를 경험했다는 응답자가 전체 학생의 2.9%, 약 9만명에 달하는 것으로 조사됐다. 2020년에 비해 3배 이상 급증하면서 역대 최고치를 기록했다. 언어폭력이 가장 큰 비중을 차지했지만, 야차룰 등 신체폭력 비중도 갈수록 늘고 있다.교육부는 9일 이러한 내용의 ‘2026년 1차 학교폭력 실태조사’ 결과를 발표했다. 조사는 16개 시도교육청과 공동으로 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년 재학생 약 390만명을 대상으로 진행됐고, 319만명이 참여했다.조사 결과 올해 학교폭력 피해를 당했다는 학생수는 9만 1600명으로, 전체의 2.9%를 기록했다. 피해 응답자 수는 2020년 2만 7000명(0.9%)에서 6년 만에 3배 이상 뛰었다.학교급별로는 초등학생의 피해응답자 수가 5만 6500명(5.7%)으로 가장 높았다. 지난해보다 0.7%포인트 상승한 수치다. 중학생은 2만 6200명(2.3%)으로 0.2%포인트, 고등학생은 8600명(0.8%)으로 0.1%포인트 올랐다.피해 유형 가운데는 언어폭력이 37.8%로 가장 많았고, 집단 따돌림 17.1%, 신체폭력 15.7%, 사이버폭력 7.0% 등이 뒤를 이었다. 하지만 언어폭력은 1.2%포인트, 사이버폭력은 0.8%포인트 감소한 반면 신체폭력은 1.1%포인트, 집단 따돌림은 0.7%포인트 증가했다.학교폭력을 가한 경험이 있다고 답한 학생은 0.8%로 지난해보다 0.3%포인트 감소했다. 가해 이유로는 ‘장난이나 특별한 이유 없이’가 30.6%로 가장 많았다.특히 야차룰 등으로 학교폭력에 대한 학생들의 인식 자체가 약해지고 있다는 지적이 나온다. 최근 학생들의 미디어 접근성이 높아지면서 야차룰을 다룬 콘텐츠를 접한 학생들이 격투를 일종의 오락처럼 여긴다는 것이다.교육부 관계자는 “힘이 센 학생이 약한 학생들을 모아 싸움을 붙이는 경우도 있다”면서 “시도교육청, 경찰청과 협력해 학교전담경찰관(SPO)을 활용한 예방교육을 확대하겠다”고 밝혔다.