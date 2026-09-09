충남교육청, 유·초·특수학교 신규 교사 318명 선발

세줄 요약 충남교육청이 2027학년도 유치원·초등·특수학교(유·초) 신규 교사 318명을 선발한다. 유치원 25명, 초등 233명, 특수 60명이며, 원서는 9월 28일부터 10월 2일까지 온라인 교직원 채용시스템에서 접수한다. 한국사능력검정 3급 이상이 필요하다. 2027학년도 신규 교사 318명 선발 발표

유치원 25명·초등 233명·특수 60명 배정

원서 9월 28일~10월 2일 온라인 접수

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충남교육청(교육감 이병도)은 2027학년도 유치원, 초등학교, 특수학교(유치원, 초등) 신규 교사 318명을 선발한다고 9일 밝혔다.임용 후보자 선정 경쟁시험은 △유치원 교사 25명 △초등교사 233명 △특수학교(유·초) 교사 60명 등 총 318명이다.응시 원서는 이달 28일부터 10월 2일까지 ‘온라인 교직원 채용시스템’을 통해 접수한다.응시 자격은 해당 분야 교사자격증 소지자 또는 내년 2월 이내 취득 예정자다. 국사편찬위원회에서 시행하는 한국사능력검정시험 3급 이상 인증을 받아야 한다.제1차 시험은 11월 7일이며, 제2차 시험을 거쳐 최종 합격자는 2027년 1월 27일 발표 예정이다.