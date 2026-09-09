충남교육청, 유·초·특수학교 신규 교사 318명 선발

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충남교육청, 유·초·특수학교 신규 교사 318명 선발

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-09-09 17:45
수정 2026-09-09 17:45
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세줄 요약
  • 2027학년도 신규 교사 318명 선발 발표
  • 유치원 25명·초등 233명·특수 60명 배정
  • 원서 9월 28일~10월 2일 온라인 접수
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충남교육청 전경. 서울신문DB
충남교육청 전경. 서울신문DB


충남교육청(교육감 이병도)은 2027학년도 유치원, 초등학교, 특수학교(유치원, 초등) 신규 교사 318명을 선발한다고 9일 밝혔다.

임용 후보자 선정 경쟁시험은 △유치원 교사 25명 △초등교사 233명 △특수학교(유·초) 교사 60명 등 총 318명이다.

응시 원서는 이달 28일부터 10월 2일까지 ‘온라인 교직원 채용시스템’을 통해 접수한다.

응시 자격은 해당 분야 교사자격증 소지자 또는 내년 2월 이내 취득 예정자다. 국사편찬위원회에서 시행하는 한국사능력검정시험 3급 이상 인증을 받아야 한다.

제1차 시험은 11월 7일이며, 제2차 시험을 거쳐 최종 합격자는 2027년 1월 27일 발표 예정이다.
홍성 이종익 기자
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