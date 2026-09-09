안민석 교육감 ‘벽 깨기’ 본격 시동…교육청-지자체 공동협약

세줄 요약 경기도교육청과 도내 지자체가 학교복합시설 100곳을 10년간 조성하기로 협약했다. 수영장·도서관·돌봄센터를 갖춘 시설을 늘리고, 학교 부지와 지자체 예산을 함께 활용해 교육과 지역이 연결되는 모델을 만들기로 했다. 교육청-지자체 벽깨기 협약 체결

10년간 학교복합시설 100곳 조성 추진

교육격차 해소·AI·돌봄 해법 제시

안민석 경기도교육감(가운데)이 9일 ‘벽깨기 협약식’에서 최교진 교육부장관(왼쪽), 추미애 경기도지사와 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감(가운데)이 9일 ‘벽깨기 협약식’에서 최교진 교육부장관(왼쪽), 추미애 경기도지사와 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공

9일 오산시 원동초등학교에서 열린 경기도교육청, 도내 29개 시군, 25개 교육지원청 간 ‘벽깨기 협약식’ 후 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 9일 오산시 원동초등학교에서 열린 경기도교육청, 도내 29개 시군, 25개 교육지원청 간 ‘벽깨기 협약식’ 후 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공

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경기도교육청과 도내 지방자치단체가 앞으로 10년 동안 수영장·도서관·돌봄센터 등을 갖춘 학교복합시설 100곳을 조성하기 위해 공동 대응에 나선다.경기도교육청은 9일 오산시 원동초등학교에서 안 교육감을 비롯해 추미애 경기도지사, 최교진 교육부장관, 도내 29개 시장·군수, 25개 교육지원청 교육장, 경기도의원과 기초의원 등 500여 명이 참석한 가운데 ‘벽깨기 협약식’을 열었다. 교육행정과 일반행정의 경계를 넘어서는 교육 협력이다.협약에 참여하지 않은 용인시와 성남시는 앞으로 도교육청과 구체적인 협력 방안을 협의할 예정이다.협약의 핵심은 학교 안팎의 공간적·제도적 경계를 허물고 교육청과 지자체가 시설과 예산, 지역 기반을 함께 활용하는 데 있다.도교육청과 교육지원청은 학교 부지를 제공하고, 지자체는 사업비를 지원하는 방식으로 학교복합시설 건립을 추진한다.협약에 따라 참여 기관들은 ▲폰-프리(Phone-Free) 문화 확산 ▲RAS(Reading·Arts·Sports) 인성교육 활성화 ▲학교와 지역 인프라 공유 및 벽깨기협력관 운영 ▲교육예산 두 배 확충 및 교육자치 공동 실현 ▲경기골든 플랜 학교복합시설 협력 등 5대 공통과제를 추진한다.또 지역에 따라 ▲공립형 대안학교 설립·협력 ▲지역교육발전 정책협력 및 공동대응 ▲지역 특색을 살린 진로·직업교육 활성화 ▲청소년 복지·문화 플랫폼 운영 ▲마을교육공동체 활성화 등을 각각 협의해 나갈 계획이다.추 지사는 “교육행정 분야에서 처음 시도되는 협약”이라며 “도 재정 위기를 조속히 극복해 교육청과 지자체 간 협력이 현장에서 실행될 수 있는 여건을 만들겠다”고 밝혔다.최 장관은 “이번 협약은 단순한 기관 간 약속을 넘어 교육을 둘러싼 장벽을 허물고 새로운 협력 체계를 여는 실천적 선언”이라며 “경기도교육청의 시도가 지역 교육 협력 모델로 정착하도록 교육부도 적극 지원하겠다”고 말했다.안 교육감은 이날 교육격차 해소를 비롯해 AI 교육, 과대·과밀학교 문제, 고교학점제 운영, 돌봄과 특수교육 지원 등의 해법을 지역사회와 함께 찾기 위한 경기골든 플랜을 발표했다.특히 학생과 주민이 함께 이용할 수 있는 학교복합시설을 인구 10만 명당 1개씩, 10년에 걸쳐 완성하는 ‘학교복합시설 100개 건립 운동’을 제안했다.안 교육감은 학교복합시설 확대와 함께 학교 공간의 지역사회 개방도 강화하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “앞으로 경기도 모든 학교의 운동장과 체육관을 주민을 위해 개방하겠다”며 “지역은 학생들의 손난로가 되고 학교의 손을 잡아달라”고 말했다.이어 “벽깨기는 교육의 만병통치는 아닐지라도 교육의 질을 두 배로 끌어올릴 것”이라며 교육청과 지자체 간 협력을 통한 교육환경 개선 의지를 강조했다.