한국 학생 OECD 최상위권 유지…읽기는 전세계 동반 하락

PISA 2025…과학 526점·읽기 501점·수학 522점

OECD 최상위권 유지…디지털 문제해결력 ‘상위권’

교육 공정성·포용성 모두 OECD 평균 웃돌아

모든 영역 점수 하락…“독서·토론·탐구 교육 확대”

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세줄 요약 한국 학생들은 PISA 2025에서 수학·과학·읽기 성취도가 OECD 최상위권을 유지했다. 디지털 학습 능력도 상위권이었다. 그러나 2022년보다 세 영역 점수는 모두 하락했고, 특히 읽기 하락 폭이 컸다. 하위권 학생 비율도 늘었다. 수학·과학·읽기 OECD 최상위권 유지

읽기 점수 하락, 하위권 학생 비율 증가

디지털 학습 능력도 상위권 기록

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우리나라 학생들의 수학·읽기·과학 성취도가 경제협력개발기구(OECD) 최상위권을 유지했다. 디지털 학습 능력도 상위권이었다. 다만 읽기 점수는 3년 전보다 14점 떨어지고 하위권 학생 비율이 크게 늘었다.교육부와 한국교육과정평가원은 8일 이 같은 내용의 ‘국제 학업성취도 평가(PISA) 2025’ 결과를 발표했다. PISA는 OECD가 만 15세 학생의 읽기·수학·과학 소양 등을 3년(2029년부터 4년 주기)마다 평가하는 국제 비교 연구다. 이번 조사에는 91개국 학생 약 76만명이 참여했고, 한국에서는 196개교 학생 6859명이 평가를 치렀다.한국 학생들의 평균 점수는 과학 526점, 읽기 501점, 수학 522점으로, OECD 평균인 과학 482점, 읽기 461점, 수학 463점을 모두 크게 웃돌았다. OECD 38개 회원국 가운데 한국은 과학 1~3위, 읽기 1~9위, 수학 1~2위로 평가됐다. 전체 91개 참여국 기준으로는 과학 5~7위, 읽기 3~13위, 수학 5~7위였다.이번 조사의 혁신적 영역인 ‘디지털 세계에서의 학습’에서도 한국 학생들은 높은 성취를 이뤘다. 특히 컴퓨팅 문제해결력은 538점을 받아 OECD 평균 500점을 38점 웃돌았다. OECD 회원국 가운데 2~5위, 전체 85개 참여국 가운데 6~10위였다. 디지털 세계에서의 학습은 컴퓨팅 도구를 활용해 지식을 구성하고 오류를 점검·수정하면서 문제를 해결하는 능력이다.다만 직전 PISA 2022와 비교하면 세 영역 모두 평균 점수가 떨어졌다. 특히 읽기의 경우 515점에서 501점으로 14점이나 떨어져 하락 폭이 컸다. 과학은 528점에서 526점으로 2점, 수학은 527점에서 522점으로 5점 하락했다.읽기의 경우 5수준 이상 상위권 학생 비율은 2022년 13.3%에서 2025년 10.3%로 3.0%포인트 감소한 반면 1수준 이하 하위권은 같은 기간 14.7%에서 17.8%로 3.1%포인트 늘었다. 과학에서도 상위권 비율은 1.1%포인트 감소하고 하위권은 0.5%포인트 늘었다. 수학은 상위권과 하위권 비율이 동시에 소폭 늘었다.교육부 관계자는 이에 대해 “학생들이 글을 읽고 비판적으로 생각하고 소통하는 역량을 기를 수 있도록 수업과 연계해 독서 교육을 활성화하고 질문과 토론 중심 교실 수업 문화를 지원하는 사업을 확대해 나갈 계획”이라고 설명했다. 이어 “탐구와 문제 해결 중심의 수업을 통해 미래 사회에 필요한 역량을 키울 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다.성별 격차도 이어졌다. 읽기에서는 여학생이 515점으로 남학생(487점)보다 28점 높았고, 반대로 수학은 남학생이 528점으로 여학생(517점)보다 11점 높았다.우리나라의 교육의 포용성과 공정성도 OECD 평균 대비 높은 수준을 기록했다. 경제·사회·문화적 배경에 따른 성취도 차이를 설명하는 비율이 모든 영역에서 OECD보다 낮아, 상대적으로 공정성이 높은 것으로 나타났다. 과학에서 기초 수준인 2수준 이상을 달성한 학생 비율을 뜻하는 ‘포용성’도 80.1%로 OECD 평균 65.0% 대비 높았다.