충남도의회, 취준생 최고 20만원 ‘면접 복장’ 지원 제도화

세줄 요약
- 취업준비 청년 면접 복장 비용 지원 조례안 통과
- 최대 20만 원, 지역사랑상품권 지급 방식 마련
- 15일 본회의 최종 심의·의결 예정
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충남도의회 제371회 임시회 제1차 보건복지환경위원회가 열리고 있다. 도의회 제공
충남도의회가 취업 준비 청년의 안정적인 구직활동을 돕기 위해 최대 20만 원까지 면접 복장 비용을 지원하기 위한 조례를 마련한다.
8일 도의회에 따르면 홍기후 의원(당진3·더불어민주당)이 대표 발의한 ‘충청남도 취업준비 청년 면접 복장 구매 지원 조례안’이 8일 제371회 임시회 보건복지환경위원회 심사를 통과했다.
조례안은 취업 준비 청년들의 구직활동에 필요한 면접 복장 비용 일부 지원이 포함됐다.
지원 대상은 3개월 이상 충청남도에 주소를 두고 구직활동 중인 ‘취업준비 청년’이나 취업하려는 채용기관이 도내에 소재한 경우다.
취업준비 청년의 주소지 시·군에서 면접 복장을 구매하면 한 차례에 한해 최대 20만 원까지 지역사랑상품권으로 지원한다.
지원 신청은 면접일로부터 1개월 이내에 △면접확인서 등 구직활동 증빙자료 △면접 복장 구매 영수증 △면접 복장 구매 내역 △건강보험 자격득실 확인서 등을 제출해야 한다.
홍 의원은 “지역사랑상품권을 활용한 지원으로 청년의 안정적인 구직활동과 함께 지역 내 소비 촉진이라는 효과도 거둘 수 있을 것”이라고 설명했다.
이민석 서울시의회 환경수자원위원장, 서울시 ‘조경상·정원도시상 시상식’ 참석 및 축사
서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장(국민의힘, 마포1)은 ‘조경상 및 정원도시상 시상식’ 일정으로 지난 7일 서울시청 다목적홀 행사 개회식 현장을 찾아 시상식 개최와 함께 수상한 시상자를 축하했고, 관계 전문가 및 공무원들의 노고를 격려했다. 서울시 정원도시국이 매년 주관하는 이번 시상식은 두 개의 주요 부문으로 나뉘어 진행된다. 먼저 ‘조경상’은 도시경관을 심미적, 기능적, 생태적으로 개선해 시민의 삶의 질을 높이고 조경 분야 발전에 기여한 우수 공간을 발굴하기 위해 2022년에 제정되어 올해로 5회째를 맞이했다. 이와 함께 ‘정원도시상’은 시민들의 자발적인 참여를 바탕으로 일상생활 공간 속에 정원을 조성하고 지속해서 가꾸어 온 우수한 사례들을 널리 알리기 위해 2013년에 만들어져 올해로 14회째를 이어오고 있다. 행사는 오세훈 시장의 개회사로 시작을 알렸으며, 이어서 서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장이 행사의 개최를 축하하고 수상한 시민에게 축하의 말을 전했다. 김성보 서울시 행정2부시장이 참석해 자리를 빛낸 이날 시상식은, 화려한 축하 공연을 시작으로 개회 선언과 인사말, 기념 영상 상영, 시상 및 기념 촬영 순으로 다채롭게 진행됐
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이번 조례안은 15일 제371회 임시회 제4차 본회의에서 최종 심의·의결될 예정이다.
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