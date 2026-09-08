독립기념관서 펼쳐진 ‘천안 외국인축제’ 성황

세줄 요약
- 세계인의 날 기념, 천안외국인축제 개최
- 다문화가족·시민·외국인 주민 함께 교류
- 베트남 전통춤 공연과 주민 표창 진행
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독립기념관에서 천안 외국인축제가 열렸다. 장기수 천안시장과 엄소영 천안시의회 의장 등 참석자들이 손하트를 하며 기념 사진을 촬영하고 있다. 시 제공
충남 천안시는 세계인의 날을 기념해 독립기념관에서 열린 ‘천안 K-컬처박람회’ 기간 ‘제13회 천안외국인축제’가 열렸다고 8일 밝혔다.
천안시다문화가족지원센터 주관으로 열린 이번 외국인축제는 지역 내 외국인 주민과 다문화가족, 시민 등이 문화적 경계를 넘어 서로 소통하고 화합하는 글로벌 문화 교류의 장 마련하기 위해 기획됐다.
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독립기념관에서 열린 제13회 천안외국인축제’에서 외국인 전통춤 공연이 펼쳐지고 있다. 시 제공
축제는 베트남 등의 전통춤을 시작으로 부대행사와 함께 지역사회 상생발전 등에 앞장서 온 외국인 주민 16명에게 표창을 수여했다.
행사장에는 3000여 명의 국내외 관람객들에게 모여들면서 글로벌 화합과 상생의 의미를 되새겼다.
채유미 서울시의원, 상임위 첫 업무보고에서 민생·현장 중심의 시정 감시 시동
서울시의회 기획경제위원회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 제12대 의회 출범 후 첫 공식 일정인 제339회 임시회(8월 25일~9월 11일) 기획경제위원회 회의에서, 공공 교육·문화 인프라의 내실 있는 운영과 골목상권 및 유통 구조 개선을 통한 민생 경제 회복, 그리고 철저한 재정 건전성 확보에 역점을 두고 시정 전반을 점검했다고 밝혔다. 지난 8월 31일 진행된 기획조정실 추가경정예산안 예비심사와 서울시립대학교 업무보고에서는 교육부 기준 정원 대비 전임교원 확보율의 저조함이 강하게 도마 위에 올랐다. 이날 의원들은 단순한 지표 맞추기식 충원에 급급할 것이 아니라, 실질적인 강의 품질 제고와 학생들의 교육 만족도 향상을 대학 운영의 최우선 가치로 삼아야 한다고 한목소리로 촉구했다. 특히 퇴직 공무원 출신 초빙교원 활용과 관련해 “실무 경험 전수라는 긍정적 측면 외에도 철저한 검증과 지원 체계 구축을 통해 강의의 질이 안정적으로 유지되도록 힘써달라”고 당부했다. 이어서 지난 9월 1일 열린 경제실 추가경정예산안 예비심사 및 시립과학관, 투자진흥재단, 경제진흥원 업무보고에서는 시립과학관의 접근성 확보와 콘텐츠 재정비, 투자진흥재단의 실질적 성과 창출 등
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장기수 천안시장은 “국경과 문화를 넘어 서로를 존중하고 함께 어우러질 수 있는 포용력 있는 도시 환경을 지속해서 만들어 가겠다”고 말했다.
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