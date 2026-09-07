선문대 수산생명의학과, 국가 연구사업 잇따라 선정…학생 연구역량 ‘주목

세줄 요약 선문대 수산생명의학과가 올해 국가 연구 지원사업에 잇따라 선정되며 연구·인재양성 역량을 입증했다. 전임 교수 5명 전원이 한국연구재단 개인기초연구사업에 뽑혀 5년간 약 24억5000만 원을 지원받고, 대학원생도 3년 연속 연구장려금 사업에 선정됐다. 교수 5명 전원 개인기초연구사업 선정

대학원생 연구장려금 3년 연속 선정

리얼챌린지 2개 팀 동시 선정

이미지 확대 선문대학교 수산생명의학과 교수진과 학생들. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 선문대학교 수산생명의학과 교수진과 학생들. 선문대 제공

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선문대학교 수산생명의학과가 올해 각종 국가 연구 지원사업에 잇따라 선정되며 국내 수산질병 및 수산바이오 분야의 연구·인재양성 역량을 입증하고 있다.7일 선문대에 따르면 수산생명의학과 전임 교수 5명 전원이 2026년 한국연구재단 개인기초연구사업에 선정돼 5년간 총 약 24억 5000만 원의 연구비를 지원받는다.대학원생들 연구 성과도 이어지고 있다. 교육부 이공분야 석·박사과정생 연구장려금 지원사업에 2024년 1명, 2025년 2명, 2026년 4명이 선정되며 3년 연속 선정됐다. 올해 박사과정생 3명과 석사과정생 1명이 선정됐다.2026년도 국가 R＆D 리얼챌린지 프로그램에서는 전국 15개 선정팀 가운데 수산생명의학과 2개 팀이 동시에 선정됐다.선정 과제는 ‘흰다리새우 미포자충(EHP) 피해 극복을 위한 나노입자 기반 치료 기술 개발’과 ‘폐기되는 딸기잎을 재활용한 친환경 어류 사료 개발’이다.수산생명의학과 교수진은 “교수 연구성과뿐 아니라 학부생과 대학원생이 함께 연구하고 국가 연구사업에 도전하는 연구문화가 자리 잡고 있다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.선문대 수산생명의학과는 수산생물의 질병 진단·예방·치료 및 수산바이오 분야의 교육과 연구를 수행하며, 수산질병관리사, 국가·지방 연구기관 및 공무원, 수산제약·사료·바이오산업, 아쿠아리움 등 다양한 분야 전문인력을 양성한다.