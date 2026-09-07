경기교육청, ‘AP(대학 조기 이수 과정) Korean’ 도입 전략 세미나 개최

세줄 요약 경기도교육청이 국회의원회관에서 AP Korean 도입 전략 세미나를 열었다. 해외 학생의 한국어 학습 성취를 대학 진학과 학업 과정에서 인정받게 하려는 취지다. 참석자들은 단계적 추진과 국내외 협력 필요성에 공감했고, 안민석 교육감은 예산 지원 의지도 밝혔다. AP Korean 도입 전략 로드맵 세미나 개최

해외 한국어 학습 성취의 국제 인정 논의

단계적 추진과 국내외 협력 필요성 공감

이미지 확대 7일 국회의원회관에서 열린 한국어교육 세계화와 ‘AP(대학 조기 이수 과정) Korean 도입을 위한 전략 로드맵 세미나’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 국회의원회관에서 열린 한국어교육 세계화와 ‘AP(대학 조기 이수 과정) Korean 도입을 위한 전략 로드맵 세미나’ 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공

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경기도교육청(교육감 안민석)은 7일 국회의원회관에서 김준혁 의원과 함께 한국어교육 세계화와 ‘AP(Advanced Placement, 대학 조기 이수 과정) Korean’ 도입을 위한 전략 로드맵 세미나를 개최했다.AP Korean은 세계인들의 한국어 학습 수요에 맞춰 해외 학생들의 한국어 학습 성취가 대학 진학과 학업 과정에서 인정받을 수 있도록 하는 프로그램이다.세미나는 소병선 AP Korean 사무총장의 추진 경과 보고에 이어 장태한 교수가 AP Korean 도입의 필요성과 추진 방향을 제시했다.참여자들은 AP Korean 도입이 한국어 학습의 성취를 국제적인 교육체계 안에서 인정받을 수 있도록 하는 기반을 마련한다는 점에 주목하고, 단계적인 추진 전략과 지속적인 국내외 협력이 필요하다는 데 의견을 모았다.안민석 경기도교육감은 “AP Korean 도입은 더 이상 미룰 수 없는 당면 과제이다”라며 “각 교육 주체가 머리를 맞대고 전략을 모색해야 한다”고 말했다. 이어 “AP Korean 도입을 위해 예산을 적극 지원하겠다”라고 덧붙였다.한편 경기도교육청은 국내 이주 배경 학생의 한국어 의사소통 및 학교 적응을 촘촘히 지원하고, AIㆍ디지털 기반 한국어교육 콘텐츠를 확대해 해외의 한국어 학습자에게도 배움의 기회를 넓혀갈 계획이다.