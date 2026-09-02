공주시, 독일 뮌헨공과대학과 ‘글로벌 인재양성’

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공주시, 독일 뮌헨공과대학과 ‘글로벌 인재양성’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-09-02 10:00
수정 2026-09-02 10:00
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세줄 요약
  • 공주시, TUM Asia와 글로벌 인재양성 협약 체결
  • 미래 신산업 교육·연구 교류 및 산학협력 추진
  • 직업전문 프로그램으로 150명 이상 배출 계획
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최원철 공주시장이 마르쿠스 베히터 TUM 부총장과 협약을 체결하고 있다. 시 제공
최원철 공주시장이 마르쿠스 베히터 TUM 부총장과 협약을 체결하고 있다. 시 제공


충남 공주시는 독일 뮌헨공과대학(TUM Asia)과 지역 산업 발전 및 글로벌 인재 양성 등을 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

협약 내용은 △지역 산업 맞춤형 글로벌 인재 양성 △전기장비·스마트제조·바이오케미칼·방위산업 등 미래 신산업 교육 및 연구 교류 △지속 가능한 산학협력 체계 구축 등을 담고 있다.

시는 협약을 토대로 직업전문 교육프로그램을 통한 150명 이상 실무형 우수 인재를 배출할 계획이다.

앞서 시는 캐나다 브리티시 컬럼비아 공과대학교(BCIT)와 산업혁신 및 인재 양성을 위한 MOU를 체결했다.

마르쿠스 베히터 TUM 부총장은 “TUM의 세계적인 교육·연구 역량을 바탕으로 공주시의 미래 산업 발전과 실무형 인재 육성에 협력하겠다”고 말했다.



최원철 시장은 “라이즈(RISE) 사업 등 국도비 확보를 차질 없이 준비해 글로벌 교육 프로그램이 지역 기업과 시민들에게 실질적인 도움이 되는 결실을 맺도록 노력하겠다”고 강조했다.
공주 이종익 기자
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