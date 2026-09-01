부산·전남·충남대 ‘제2 서울대’로… 5년간 3500억씩 지원한다

‘서울대 10개 만들기’ 첫 선정

이미지 확대 2학기 개강 첫날 ‘채용박람회’ 2026학년도 2학기 개강 첫날인 1일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 하반기 채용박람회에서 학생들이 기업체 담당자들과 상담하고 있다.

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세줄 요약 부산대·전남대·충남대가 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 첫 지원대상으로 선정됐다. 5년간 대학당 연 700억원, 총 3500억원 안팎을 지원받아 브랜드 단과대와 AI 거점대학을 키우고 지역 성장산업 인재를 양성한다. 부산대·전남대·충남대, 첫 지원대상 선정

5년간 대학당 연 700억원 안팎 패키지 지원

지역 성장산업 연계한 인재·연구 혁신 추진

2026-09-02 12면

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부산대와 전남대, 충남대 등 3개 국립대가 이재명 정부의 대표 고등교육 공약인 ‘서울대 10개 만들기’ 사업의 첫 지원 대상으로 선정됐다. 이들 대학은 향후 5년간 각각 연간 약 700억원, 총 3500억원 규모의 재정 지원을 받으며 지역 성장산업과 연계한 교육·연구 혁신에 나선다.최교진 교육부 장관은 1일 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 2026년 거점국립대 패키지 지원 대학으로 부산대와 전남대, 충남대 3곳을 최종 선정했다고 밝혔다.선정된 3개 대학에는 ▲브랜드 단과대·융합연구원(400억원) ▲인공지능(AI) 거점대학(100억원) ▲5극3특 공유대학 사업(200억원)이 패키지 형태로 지원된다. 대학당 연간 약 700억원 규모의 예산이 투입되며, 일반재정지원 사업 등을 포함하면 실제 지원 규모는 이보다 더 커질 전망이다. 교육부는 2030년까지 5년간 지원을 이어갈 계획이다. 3개 대학에 들어가는 총 재원은 1조 500억원 정도다.교육부 관계자는 “이들 3개 대학은 메가프로젝트 등 지역 성장엔진 산업의 인력 양성을 뒷받침할 체계를 갖춘 점 등이 높게 평가받았다”고 말했다.우선 부산대는 조선해양·기계시스템·항공우주 분야를 아우르는 ‘혁신제조융합대학’을 신설하고, LG전자·한화 계열사 등과의 계약학과 운영 등을 청사진으로 제시했다. 이를 통해 세계 100위 내 단과대학으로 육성하겠다는 목표다. 또한 학부 424명, 대학원 270명 규모의 국내 최대 AI 대학을 신설하고, 양산캠퍼스를 산업 AI 전환(AX) 연구캠퍼스로 조성할 계획이다. 동남권 26개 대학이 참여하는 공유대학 체계도 구축한다.전남대는 첨단반도체와 미래에너지 분야를 중심으로 ‘첨단융합대학’을 신설할 계획이다. 삼성과 한국전력 등 기업과 공동연구 체계를 확대하고, AI·AX 인재 4655명을 양성하겠다는 목표를 내세웠다. 서남권 27개 대학이 참여하는 공유대학을 통해 공동팹과 클린룸을 활용한 실전형 교육도 추진한다.충남대는 카이스트와 협력해 ‘넥서스(NEXUS) 과학기술대학’을 설립하고, 중부권 성장엔진 산업을 이끌 연구·산업 인재 양성 체계를 구축한다. 네이버클라우드 AI 공동연구소를 설립하고, AI 대학과 AX 융합교육을 확대해 연간 500명의 AI 융합인재를 양성할 계획이다.최 장관은﻿ “국립대학이 ‘국가균형성장 달성’ 임무를 달성할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.