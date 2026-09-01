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한국기술교육대-천안시, AI로 ‘공공행정 혁신’ 이끈다

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-09-01 15:50
수정 2026-09-01 15:50
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세줄 요약
  • 한국기술교육대-천안시, 공무원 AI 교육 운영
  • 공무원 500명 대상, 9~12월 실습 중심 진행
  • 생성형 AI로 행정 효율·서비스 혁신 추진
공무원 500명 실습 중심 교육 진행
‘더 나은 행정서비스’ 기반 마련
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한국기술교육대학교 2캠퍼스 전경. 서울신문DB
한국기술교육대학교 2캠퍼스 전경. 서울신문DB


한국기술교육대학교는 천안시와 공동으로 시 소속 공무원 500명을 대상으로 ‘2026년 공무원 AI 활용 역량강화 교육’을 운영한다고 1일 밝혔다.

9월~12월까지 운영하는 이번 교육은 생성형 AI 기술을 공공 행정 업무에 효과적으로 활용할 수 있도록 공무원 AI 이해도와 실무 활용 역량을 높이고, 행정 업무 효율성과 생산성 향상을 위해 마련됐다.

교육은 단순한 AI 이론 교육에서 벗어나 공무원이 실제 행정 업무에서 생성형 AI를 활용할 수 있도록 실습 중심으로 운영되는 것이 특징이다.

이를 위해 개발된 교육 과정은 △생성형 AI를 활용한 비즈니스 실무 △바이브 코딩(Claude Code)을 활용한 행정 업무 도구 개발 △생성형 AI 기반 프레젠테이션 디자인 실무 △AI 시대, 관리자의 디지털 문해력과 업무 혁신 등 4가지다.

이규만 한국기술교육대 산학협력단장은 “교육이 지역 공공 부문의 AI 활용 역량을 높이는 것을 넘어 천안시의 행정 혁신과 시민들에게 더 나은 행정 서비스를 제공하는 기반이 되기를 기대한다”고 말했다.
천안 이종익 기자
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