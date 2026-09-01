지방 국립대 학비 무료화, 경기도 사립대 ‘직격탄’ 우려

세줄 요약
- 지방 국립대 등록금 무료화 추진
- 경기도 사립대 우수 학생 이탈 우려
- 사총협, 정책 공정성 문제 제기
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8월 24일 서울 세종로 정부서울청사 앞에서 대학무상화평준화국민운동본부 관계자들이 대학 등록금 인상 규탄·대학 무상화 촉구 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
정부가 지방국립대 등록금 무료화를 추진하면서 경기도 사립대학들이 바짝 긴장하고 있다.
지방거점국립대학보다 입시 커트라인이 높은 서울 상위권 대학은 등록금 무료화 정책의 영향이 적을 것으로 보이는 반면, 경기도 소재 사립대학은 지방거점국립대와 커트라인이 비슷한 과가 많아 국립대 등록금 무료화의 직격탄을 맞을 수 있기 때문이다.
실제로 경기도 한 사립대학의 경우 서울과 경기 외 충청과 영남, 호남 지역 소재 고등학교를 졸업한 신입생 비율이 해마다 40%에 육박하고 있어 발등에 불이 떨어졌다.
학교 관계자는 “당장 수시 전형이 시작되는데, 우리 학교에 지원할 만한 우수한 학생들이 굳이 경기도로 오기보다 등록금 부담이 전혀 없는 현재 고등학교 소재지가 있는 지역에 남을 가능성이 있어 걱정이 많다”고 말했다.
또 다른 학교 관계자는 “재정 여건 상 장학금을 확대해 우수 학생을 유치하는 것도 어렵기 때문에 국립대 등록금 전액 지원으로 인한 타격이 불가피할 것으로 우려된다”고 밝혔다.
앞서 교육부는 지역균형발전 명목으로 3천280억 원을 들여 지방 국립대 30곳의 내년도 신입생 등록금을 전액 지원한다고 발표했다. 이 중 의대, 치의대, 약대, 수의대 등은 제외된다.
한국사립대학총장협의회(사총협)은 정부의 방안에 대해 “청년 학비 부담을 낮추고 지방대를 육성하겠다는 취지에는 공감하지만, 정책 수단이 공정한지는 따져봐야 한다”고 주장했다.
윤선희 서울시의원, 서울시의회 문화체육관광위원회 부의원장 선임
서울시의회 윤선희 의원이 지난 8월 31일 문화체육관광위원회 부위원장으로 선임됐다. 문화체육관광위원회는 서울시 및 산하 관련 기관의 예산과 정책을 총괄하는 핵심 상임위원회다. 시민들의 풍요로운 문화 향유 기회 확대와 생활체육 활성화를 지원하며, 서울을 찾는 관광객을 위한 인프라와 콘텐츠를 점검하는 등 시민의 일상과 밀접한 분야를 폭넓게 다룬다. 이번 선임은 제12대 서울시의회 출범과 함께 의정 활동에 첫발을 디딘 윤 의원에게 각별한 의미를 지닌다. 임기 초반부터 상임위원회 부위원장이라는 중책을 맡게 된 만큼, 앞으로 펼쳐질 의정 활동에 대한 기대감이 한층 높아지고 있다. 윤 의원은 “의정을 시작하자마자 부위원장이라는 중책을 맡게 되어 어깨가 무겁다”며 “위원회에서 논의되는 정책들이 서류상의 계획으로 그치지 않고, 실제 시민들의 일상 속 문화생활과 체육 활동으로 이어질 수 있도록 현장의 목소리를 꾸준히 듣고 반영하겠다”고 밝혔다. 이어 “서울시민 누구나 거주 지역이나 형편에 관계없이 문화와 체육을 누릴 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “특히 생활 속에서 쉽게 접근할 수 있는 체육 시설과 문화 프로그램이 부족한 지역에 대한 지원을 세심하게 살피겠다”
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그러면서 “비교적 경제적 형편이 나은 국립대 학생에게 전액 장학금을 지원하고, 경제적으로 어려운 사립대 학생에겐 지원하지 않는 정책에 수긍할 수 없다”고 덧붙였다.
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