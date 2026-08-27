상지대, 수시 1552명 선발…“실무형 인재 양성”

합격자 최대 100만원 장학금

최신식 기숙사 1300명 수용

이미지 확대 상지대 캠퍼스 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 상지대 캠퍼스 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 상지대가 2027학년도 수시 모집에서 1552명을 선발한다. 교과일반전형은 교과 성적 100%로 뽑고, 학생부종합전형은 진로·학업·공동체역량을 종합 평가한다. 원서는 다음 달 7~11일 접수하며, 최초 합격자는 11월 5일 발표한다. 2027학년도 수시 1552명 선발

교과·종합전형 중심 선발 방식

실무형 인재 양성·장학 지원

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상지대가 2027학년도 수시 모집을 통해 총 1552명을 선발한다.27일 상지대에 따르면 수시 전형 중 교과일반전형은 교과 성적 100%로 신입생을 선발한다. 국어·영어·수학·사회·과학 중 학기별 상위 2개 교과만 반영해 특정 교과에서 두각을 나타낸 수험생에게 유리하다.학생부종합전형은 학생부 100%(한의예과 학생부 80%+교과 성적 20%)로 구성된다. 평가 항목은 ▲진로역량(45%) ▲학업역량(30%) ▲공동체역량(25%)으로 나뉘고, 전공 관련 교과 이수와 탐구활동, 성실성, 의사소통능력 등 전반적인 학업 태도와 성장 가능성을 본다.원서 접수는 다음 달 7~11일 진행되고, 최초 합격자는 11월 5일(한의예과·간호학과 12월 17일) 발표한다.상지대는 2023년 신축한 최신식 기숙사를 포함해 총 1300명을 수용하는 기숙사를 갖추고 있고, 서울 4곳과 경기 9곳을 오가는 통학버스도 운행하고 있다.수시 최초 합격자에게는 100만원, 충원 합격자에게는 50만원을 지급하는 상지스타트 장학금, 학습과 취창업 역량을 키우며 등록금을 마련하는 S-머니 장학금, 환경을 지키며 용돈을 모으는 탄소중립포인트 등 다양한 장학 프로그램도 운영하고 있다.상지대 관계자는 “실습 중심 교육과 지역사회 연계에 기반한 실용교육 특화대학이다”며 “현장 적응력이 뛰어난 실무형 인재를 양성하며 대학 평균 취업률 70%를 달성하는 성과를 내고 있다”고 말했다.