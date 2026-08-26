학령인구 1년 새 19만명 줄어…외국인 대학생 첫 30만명 돌파

이주배경 학생은 21만명 넘어

이미지 확대 20일 여름방학을 마치고 개학한 경기 수원시 영통구 영덕초등학교 3학년 교실에서 학생들이 새 학기 교과서를 보여주고 있다. 2026.8.20. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 여름방학을 마치고 개학한 경기 수원시 영통구 영덕초등학교 3학년 교실에서 학생들이 새 학기 교과서를 보여주고 있다. 2026.8.20. 연합뉴스

세줄 요약 저출생으로 학령인구 감소가 본격화하며 유·초·중·고 학생이 1년 새 18만9007명 줄었다. 초등학생 감소가 가장 컸고, 교원 수는 거의 변동이 없었다. 반면 이주배경학생은 21만명을 넘었고, 대학 외국인 유학생은 처음 30만명을 돌파했다. 유·초·중·고 학생 18만9007명 감소

초등학생 감소폭 최대, 교원 수는 소폭 변화

이주배경학생·외국인 유학생은 증가세

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저출생에 따른 학령인구 감소가 본격화하면서 전국 유·초·중·고교 학생이 1년 만에 19만명 가까이 줄었다. 반면 이주배경학생은 21만명을 넘어섰고, 국내 대학의 외국인 유학생도 사상 첫 30만명을 돌파하는 등 교육 현장의 인구 구성이 빠르게 변화하는 모양새다.교육부와 한국교육개발원은 이 같은 내용의 ‘2026년 교육기본통계 조사 결과’를 26일 발표했다. 교육기본통계는 매년 4월 1일을 기준으로 전국 유치원과 초·중·고교, 대학 등을 조사한 수치다.올해 유·초·중등 전체 학생 수는 536만 2281명으로 지난해 555만 1288명보다 18만 9007명(3.4%) 감소했다. 최근 6년 사이 감소폭이 가장 크다.학교급별로 보면 초등학생은 지난해 234만 5488명에서 올해 221만 9370명으로 12만 6118명(5.4%) 줄었다. 유치원생도 46만 9304명으로 2.5%, 중학생은 133만 8750명으로 2.3%, 고등학생은 127만 9392명으로 1.5% 감소했다.다만 전국 유·초·중·고교는 2만 233개교로 지난해보다 140개교 감소하는 데 그쳤다. 유치원이 7973개원으로 167개 줄어 감소분 대부분을 차지했다. 유·초·중·고 교원 역시 50만 5545명으로 1년 전보다 594명(0.1%) 감소하는 데 그쳤다. 교원 1인당 학생 수는 유치원 8.5명, 초등학교 11.6명, 중학교 11.5명, 고등학교 10.0명으로 모든 학교급에서 전년 대비 감소했다.초·중·고교 이주배경학생은 21만 838명으로 지난해보다 8630명(4.3%) 증가했다. 전체 학생에서 차지하는 비율도 4.0%에서 4.3%로 0.3%포인트 높아졌다. 특히 고교 이주배경학생은 3만 7660명으로 1년 만에 12.0% 증가했다. 부모 출신 국적은 ▲베트남 6만 5247명(30.9%) ▲중국(한국계 제외) 5만 6288명(26.7%) 등이었다.대학 재학생도 증가세다. 전체 고등교육기관 재적학생은 307만 2261명으로 전년보다 5만 5537명(1.8%) 증가했다. 특히 외국인 학생은 30만 7464명으로 지난해보다 5만 4030명(21.3%) 급증했다. 베트남 출신이 9만 6834명(31.5%)으로 가장 많았고 중국 7만 8890명(25.7%), 우즈베키스탄 2만 876명(6.8%) 등의 순이었다. 베트남 출신 유학생이 중국 출신보다 많아진 것은 올해가 처음이다.