인제대, ‘화쟁인문학’으로 국가 연구사업 따냈다

화쟁인문학연구소 HK 3.0 선정

6년간 최대 120억원 지원받아

지역사회 갈등 치유·공존 모델 개발

시민 강좌·명상 등 실천 프로그램도

이미지 확대 지난해 4월 열린 인제대 화쟁인문학연구소 1차 학술대회 모습. 2026.8.26. 인제대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 4월 열린 인제대 화쟁인문학연구소 1차 학술대회 모습. 2026.8.26. 인제대 제공

세줄 요약 인제대 화쟁인문학연구소가 교육부 2026년 인문한국 HK 3.0 컨소시엄형 사업에 선정돼 6년간 최대 120억원을 지원받는다. AI 시대 인문학의 필요성을 앞세워 다문화·다종교 사회의 갈등과 혐오를 줄이는 공존 해법을 연구한다. 인제대 화쟁인문학연구소, HK 3.0 사업 선정

6년간 최대 120억원 국비 확보, 연구 확대

갈등·혐오 완화 위한 공존 해법 모색

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인제대학교가 ‘인문학’의 가치를 재조명하며 대형 국가 연구 사업을 따내는 뜻깊은 성과를 거뒀다.인제대는 글로컬대학사업의 하나로 설립한 ‘화쟁인문학연구소’가 교육부의 2026년 인문한국(HK 3.0, 컨소시엄형) 지원 사업 대상에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.이번 선정으로 연구소는 앞으로 6년간 최대 120억원에 달하는 국비를 지원받아 연구의 범위를 넓히게 된다.대부분의 글로컬대학 사업이 이공계나 신산업 육성에 집중되는 경향과 달리 인제대는 인공지능(AI) 시대일수록 사람과 사회를 이해하는 인문학적 성찰이 필수적이라는 판단 아래 이번 결실을 끌어냈다.연구의 핵심 키워드인 ‘화쟁(和爭)’은 서로 다른 생각과 갈등을 배척하지 않고 조화롭게 융합한다는 뜻이다.연구소는 다문화·다종교·다가치 사회로 진입하며 심화하는 분노와 혐오 정서를 줄이고 차이를 인정하며 공존하는 실천적 해법을 모색할 예정이다. 이번 연구에는 전남대 호남불교문화연구소, 경희대 현대문학연구소, 대진대 초연결사회연구소도 공동연구기관으로 힘을 보탠다.연구소는 학술적 성과에만 머물지 않고 지역 주민 삶 속으로 직접 찾아간다.시민들을 위한 화쟁 인문학 강좌를 비롯해 마음을 다스리는 심리치료와 명상 프로그램을 운영하며 갈등을 치유하는 새로운 ‘K-인문학’ 모델을 국제 무대로 확산시킬 차세대 인재도 길러낼 계획이다.이번 성과의 바탕에는 인제대가 지난해 글로컬대학 사업 예산으로 기틀을 마련한 ‘인제한국학연구원’이 있었다.화쟁인문학연구소의 모태가 된 이 연구원은 영남 지역의 유교·불교 등 전통 사상을 연구하는 동시에 지역 답사와 특강 프로그램인 ‘인제한국학아카데미’, 시민 참여형 연구모임 등을 열어 김해와 경남 주민들의 삶에 온기를 더해왔다.박태원 화쟁인문학연구소장은 “이번 사업 선정은 인문학의 가치를 믿고 지원해 준 글로컬대학사업 덕분”이라며 “김해가 차이와 갈등을 극복하는 화쟁인문학의 중심지로 자리매김하고, 나아가 청년들이 지역에 애정을 갖고 정주하는 계기가 되도록 만들겠다”고 밝혔다.전민현 인제대 총장 역시 “지역 대학에서 인문학이 점차 소외되는 어려움 속에서도 연구원을 소신 있게 설립했는데, 사업 3년 차에 결실을 보게 되어 감회가 깊다”며 “세계적인 연구 결과물이 결실을 볼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.