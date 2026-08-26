‘글로벌 인재양성’ 첫걸음…서정대, 외국 유학생 대상 ‘성공지원 프로그램’ 안내

세줄 요약 서정대가 2학기 개강을 앞두고 외국인 유학생 1000여 명을 대상으로 성공지원 프로그램을 안내했다. 장학금, SJ-CORE 활용, 비교과 참여, 수강 신청과 학사 절차, 시간제 취업과 체류 유의 사항까지 대학 생활 전반을 설명했다. 외국인 유학생 성공지원 프로그램 안내

장학금·학사·취업·체류 정보 제공

학과별 맞춤형 적응 지원 강화

이미지 확대 25일 열린 경기 양주 서정대 ‘외국인 유학생 성공지원 프로그램(SJU 성공가이드)’ 사진. 서정대 제공 닫기 이미지 확대 보기 25일 열린 경기 양주 서정대 ‘외국인 유학생 성공지원 프로그램(SJU 성공가이드)’ 사진. 서정대 제공

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경기 양주 서정대학교가 2학기 개강을 앞두고 25일 외국인 유학생의 성공적인 대학 생활 적응과 학업 지원을 위해 ‘외국인 유학생 성공지원 프로그램(SJU 성공가이드)’을 안내했다.1000여 명의 외국인 유학생이 참여한 가운데 열린 이날 교육에서는 장학금 제도 안내, 학생성공지원시스템(SJ-CORE) 활용 방법, 비교과 프로그램 참여 방법 등 대학 생활 전반에 대한 정보를 제공했다.또한 수강 신청 방법과 학사 운영 절차 등 학업 수행에 필요한 내용, 외국인 유학생의 시간제 취업 활동 허가 및 체류 관련 유의 사항 등을 설명했다. 이어 소속 학과별로 전공 특성과 학사 운영 등에 대한 맞춤형 정보를 제공했다.서정대 양영희 총장은 “외국인 유학생들이 한국에서의 대학 생활을 성공적으로 시작하기 위해서는 정확한 정보 제공과 체계적인 지원이 무엇보다 중요하다”며 “학생들이 학업과 대학 생활에 안정적으로 적응하고 지역사회와 산업 현장에서 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.교육부 교육국제화역량 인증대학인 서정대는 다양한 국가의 유학생을 대상으로 학업 지원, 취업 역량 강화, 비자 상담 및 지역 정주 지원 프로그램 등으로 글로벌 인재를 양성하고 있다.