세줄 요약
- 윤승용 남서울대 총장 제11대 연임 결정
- 성암학원, 실무교육·산학협력 성과 평가
- UBRC·AI 제조혁신센터 사업 확보
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남서울대학교 윤승용 총장. 남서울대 제공
남서울대학교 윤승용 총장이 제11대 총장으로 연임됐다.
20일 남서울대에 따르면 학교법인 성암학원은 최근 법인 이사회를 통해 윤 총장을 제11대 총장으로 재임용 결정했다.
성암학원은 윤 총장이 2018년 제7대 총장으로 취임 후 제8대, 제9대, 제10대 총장을 맡으며 지역 맞춤형 실무교육, 산학협력, 교육과정 혁신, 재정·행정 안정화 등 다양한 분야에서 이룬 성과를 높게 평가했다고 설명했다.
한국일보 워싱턴 특파원과 정치부장 등을 지낸 언론인 출신인 그는 국방홍보원장, 노무현 정부 청와대 홍보수석비서관, 서울특별시 중부기술교육원장 등을 역임했다.
노성철 서울시의원 “청년 끝나는 순간 주거지원도 끝나선 안 돼”
서울시의회 주택공간위원회 노성철 의원(더불어민주당, 동작3)은 20일 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 서울시당 ‘청년 주거난 대책-청년주택 공급정책에 청년의 목소리를 듣는다’ 간담회에 참석해 청년 주거정책의 사각지대를 해소하기 위한 보다 세밀한 정책 설계가 필요하다고 강조했다. 이날 간담회에는 더불어민주당 서울시당 김영배 위원장과 한정애 사무총장을 비롯해 박주민·김남근·오기형·김동아 의원 및 시의원들이 대거 참석했다. 이들은 서울 청년들의 주거 실태를 점검하고 공공주택 공급 확대 및 주거 안정화 방안을 심도 있게 논의했다. 특히 서울시의회 주택공간위원회 소속 노 의원은 청년 지원 연령을 살짝 넘기는 40~45세 계층을 위해 별도의 ‘주거정책 전환기 우대구간’ 신설을 제안해 눈길을 끌었다. 노 의원은 “청년정책의 연령 기준을 벗어났다고 해서 갑자기 소득이 늘거나 주거가 안정되는 것은 아니다”며 “청년에서 막 벗어난 40~45세의 경우 청년 대상 주거지원은 종료되는 반면 높은 서울의 주거비는 계속 감당해야 하는 정책적 공백이 발생할 수 있다”고 지적했다. 이어 “청년과 비청년을 연령 하나로 단절적으로 구분하기보다 청년 주거지원에서 일반 주거정책으로 연착륙
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윤 총장은 국내 대학 최초로 캠퍼스 기반 은퇴자 마을 사업인 UBRC 사업에 착수했으며, 총사업비 226억 원 규모의 ‘AI 기반 모빌리티 제조혁신센터’ 구축 사업을 국책 사업으로 확보했다.
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