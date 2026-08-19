산업현장서 시민 생활까지…울산대가 만들어가는 ‘지역 안전망’

연구하는 대학 넘어 안전 지키는 대학

이동형 진단 트레일러로 기업 설비 점검

대기업 안전 노하우, 중소기업에 공유도

안전교육부터 복합재난 연구·전문가 양성

대학의 연구·교육 역량 지역사회와 공유

이미지 확대 지난 7월 ‘국립재난안전연구원 연계 복합재난특화 교육프로그램’ 참여자들이 복합재난대응을 체험하고 있다. 2026.8.19. 울산대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 7월 ‘국립재난안전연구원 연계 복합재난특화 교육프로그램’ 참여자들이 복합재난대응을 체험하고 있다. 2026.8.19. 울산대 제공

이미지 확대 지난해 12월 울산 항만에 설치된 고위험 설비를 진단하는 모습. 2026.8.19. 울산대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 울산 항만에 설치된 고위험 설비를 진단하는 모습. 2026.8.19. 울산대 제공

이미지 확대 지난해 12월 울산 롯데호텔에서 열린 ‘찾아가는 안전 서비스’ 성과공유회 모습. 참여 기업 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.8.19. 울산대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 울산 롯데호텔에서 열린 ‘찾아가는 안전 서비스’ 성과공유회 모습. 참여 기업 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.8.19. 울산대 제공

이미지 확대 올해 7월 15일~7월 17일 진행된 ‘국립재난안전연구원 연계 복합재난특화 교육프로그램’에서 학생들이 복합재난대응 특강을 듣고 있다. 2026.8.19. 울산대 제공 닫기 이미지 확대 보기 올해 7월 15일~7월 17일 진행된 ‘국립재난안전연구원 연계 복합재난특화 교육프로그램’에서 학생들이 복합재난대응 특강을 듣고 있다. 2026.8.19. 울산대 제공

세줄 요약 울산대 복합재난안전센터가 이동형 장비로 중소기업 설비를 진단하고, 현장 맞춤형 안전교육과 시민 체험교육을 함께 운영한다. 연구 성과를 다시 현장에 적용하며 지역 안전정책의 근거도 쌓고, 안전 전문가 양성까지 이어간다. 이동형 장비로 중소기업 설비진단 지원

현장 맞춤 안전교육과 시민 체험교육 확대

연구·정책·인력양성 연결한 지역 안전망 구축

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울산은 조선·자동차·석유화학 등 대규모 산업시설이 밀집한 대한민국 대표 산업도시다.산업 구조가 고도화할수록 설비 노후화와 화재·폭발 등 복합 위험 요인에 체계적으로 대응해야 하는 과제도 커지고 있다. 그만큼 상시적인 안전관리의 필요성이 어느 지역보다 절실하다.그러나 대형 사업장에 비해 중소기업은 전문 인력과 진단 장비 부족으로 정밀 설비진단이나 체계적인 안전교육을 받기 어려운 실정이다. 고령자와 아동 등 재난 취약계층 역시 일상에서 전문적인 안전교육을 접할 기회가 상대적으로 부족하다.울산대학교 RISE(앵커)사업단(단장 김익현) 복합재난안전센터는 이 같은 ‘안전 사각지대’를 메우는 데 온 힘을 쏟고 있다. 대학이 가진 연구·교육 역량을 산업현장과 시민 생활공간에 직접 연결하는 방식이다.대표 사업은 ‘찾아가는 설비진단 Touring(투어링) 서비스’다.첨단 진단 장비를 탑재한 이동형 검사 트레일러와 전문가가 기업을 직접 찾아가 설비 상태와 위험 요인을 다각도로 점검한다. 이어 측정·진단 결과를 바탕으로 기업별 설비 상태에 맞춘 유지보수 방안까지 제시한다. 전문 진단 장비나 안전 관리 전담 인력을 확보하기 힘든 중소·영세기업도 현장에서 즉시 필요한 지원을 받게끔 한 조치다.지금까지 위험 설비를 보유한 기업 12곳이 이 서비스를 이용했다. 추가 지원이 필요한 기업에는 ‘대·중·소기업 상생 안전 멘토링’을 연계한다. 대기업이 축적한 안전관리 경험과 노하우를 공유해 기업 규모에 따른 안전관리 격차를 줄이려는 취지다.설비진단과 더불어 노동자 대상 안전교육도 현장 밀착형으로 진행된다.핵심 사업인 ‘찾아가는 안전교육 SOS서비스’는 자체 교육 여력이 부족한 중소·영세기업과 중견기업 재직자를 대상으로 현장 맞춤형 안전교육과 화재·폭발 예방 특화 프로그램을 제공한다.일률적인 강의에서 벗어나 기업별 작업 환경과 교육 수요에 맞는 내용을 현장에서 직접 전달함으로써 재직자들의 실질적인 재난 대응 역량을 끌어올리는 데 중점을 뒀다. 지금까지 30여개 기업이 해당 교육을 이수했다.산업현장을 넘어 시민을 대상으로 한 안전교육도 이어지고 있다. 이동식 안전교육 버스가 경로센터, 지역아동센터, 학교 등을 직접 찾아가 고령자와 아동, 학생 등 피교육자의 눈높이에 맞춘 교육을 제공한다.지역 축제와 행사장에서는 체험형 안전교육 프로그램을 운영한다. 시민들이 일상에 필요한 안전 수칙과 재난 상황에서의 행동 요령을 직접 몸으로 익히게 하려는 의도다.이러한 현장 지원의 바탕에는 대학 고유의 연구 역량이 자리 잡고 있다.울산대는 복합재난 대응 기술 연구개발(R＆D)을 통해 노후 산업 설비와 복합 위험 요인을 분석하고, 설비진단 기법과 사고 예방 기술을 고도화하고 있다. 이렇게 도출된 연구 결과는 다시 기업의 설비진단과 안전교육 프로그램에 즉각 반영한다.지역 안전정책 연구도 함께 추진 중이다. 현장에서 축적한 데이터와 연구 결과를 지역 안전 정책 수립의 과학적 근거로 활용함으로써 현장과 연구, 정책이 하나로 이어지는 구조를 만들어가고 있다.현장 진단에서 발견한 문제를 연구하고 연구 성과를 다시 현장에 적용하는 ‘선순환 체계’를 구축하는 것이 궁극적인 목표다.지역의 안전 수준을 지속해서 끌어올리려면 현장을 깊이 이해하는 전문 인력 양성도 필수적이다.울산대는 학생들이 실제 현장 데이터와 시뮬레이션을 활용해 복합재난 대응 역량을 기르도록 ‘복합재난대응 마이크로 트랙’을 운영 중이다.국립재난안전연구원, 한국산업안전보건공단 등 재난·안전 분야 전문기관과 연계한 교육 프로그램을 마련하고, 국가기술자격 취득까지 지원해 대학에서 배운 지식이 실제 산업현장에서 즉시 쓰이게끔 돕고 있다.이러한 활동은 울산안전관리위원회를 중심으로 한 지역 통합 안전관리체계와도 긴밀히 결합해 있다.울산대는 이 협력 체계 속에서 대학이 보유한 연구·교육 전문성을 바탕으로 현장 진단, 안전교육, 전문 인력 양성을 전담하는 ‘학(學)’의 핵심 임무를 수행 중이다. 지역 안전 정책과 대학의 연구 역량을 산업현장과 시민의 생활공간까지 연결해, 안전이 필요한 곳에 실질적인 지원이 닿게 만드는 것이 복합재난안전센터의 지향점이다.김익현 울산대학교 RISE(앵커)사업단장은 “울산안전관리위원회를 중심으로 지역 안전 관리체계가 가동되는 가운데 대학은 전문 진단과 연구, 인력 양성이라는 한 축을 맡고 있다”며 “기업 규모나 시민 여건에 따라 안전 접근성에 격차가 발생하지 않도록 대학의 전문 역량을 산업현장·시민 생활공간과 연결시키겠다”고 강조했다.