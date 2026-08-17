한국이민정책학회, ‘유학생 유치·취업·정착 강화’ 국회 정책 세미나

세줄 요약 한국이민정책학회가 한국사립대학총장협의회와 공동으로 국회에서 외국인 유학생의 유치·취업·정착 연계 강화를 위한 정책 세미나를 열었다. 여야 의원들이 공동 주최에 참여했고, 학계와 정부 관계자들이 발표와 종합토론으로 지원 정책과 개선 과제를 논의했다. 국회서 유학생 유치·취업·정착 세미나 개최

여야 의원 공동 주최, 학계·정부 관계자 참여

주요국 사례와 국내 정책 제안, 종합토론 진행

이미지 확대 외국인 유학생 유치·취업·정착 연계 강화를 위한 국회 정책 세미나 포스터. 한국이민정책학회 제공 닫기 이미지 확대 보기 외국인 유학생 유치·취업·정착 연계 강화를 위한 국회 정책 세미나 포스터. 한국이민정책학회 제공

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한국이민정책학회는 한국사립대학총장협의회와 공동으로 21일 국회의원회관에서 외국인 유학생의 유치·취업·정착 연계 강화를 위한 국회 정책 세미나를 개최한다고 17일 밝혔다.이번 정책 세미나에는 더불어민주당 김준혁·박범계·고민정, 국민의힘 정성국, 조국혁신당 강경숙 의원 등이 공동 주최로 참여한다.세미나에서는 한국이민정책학회 임동진 회장의 ‘주요국의 외국인 유학생 취업·정착 지원 정책과 시사점’과 남서울대 윤승용 총장의 ‘외국인 유학생 유치·취업·정착 연계 강화를 위한 정책 제안’ 주제 발표가 진행된다.이어 민주연구원 류이현 연구위원과 선문대 문성제 총장, 고신대 이정기 총장, 교육부 최하영 과장, 법무부 이향숙 과장 등이 종합토론을 펼친다.2016년 창립한 한국이민정책학회는 이민·다문화·외국인 정책 대표 학술단체다. 학회는 이민정책 연구와 정책 대안 제시, 정부·지자체·학계 간 협력 네트워크 구축 등으로 이민정책 발전과 사회통합 논의 확산에 기여하고 있다.