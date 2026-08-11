경기도교육청, 2학기부터 ‘RAS 경기 문예체 교육’ 본격 운영

세줄 요약 경기도교육청이 2026학년도 2학기부터 RAS 경기 문예체 교육을 도내 학교에서 본격 운영했다. 독서·예술·스포츠를 교육과정과 일상에 연결하고, 학교별 RAS 주간과 지역 연계 체험, 학생 참여형 공연·전시·토론을 확대했다. 총 435억 원을 투입해 학교 부담을 줄이면서 학생 주도형 활동을 강화했다. 독서·예술·스포츠 잇는 RAS 교육 본격 운영

2026학년도 2학기 도내 학교 전면 확산 계획

총 435억 원 투입해 학교 부담 최소화 방침

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 10일 취임 4호 결재로 ‘RAS 경기 문예체 교육 실천방안’에 서명하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 10일 취임 4호 결재로 ‘RAS 경기 문예체 교육 실천방안’에 서명하고 있다. 경기도교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청이 2026학년도 2학기부터 학생의 전인적 성장을 지원하는 ‘RAS(Reading·Arts·Sports) 경기 문예체 교육’을 도내 학교에서 본격적으로 운영한다고 11일 밝혔다.‘RAS 경기 문예체 교육’(RAS 교육)은 독서(Reading), 예술문화(Arts), 스포츠(Sports)를 학교 교육과정과 일상 속 교육활동에 유기적으로 연결해 학생의 생각하는 힘, 감성의 힘, 몸의 힘을 균형 있게 키우는 경기교육의 대표 정책이다.주요 교육 내용은 교육과정과 연계한 독서·예술·스포츠 활동, 학교별 특색을 살린 RAS 주간 및 프로젝트 운영, 지역 문화예술기관·공공도서관·체육시설과 연계한 체험활동, 학생 참여형 공연·전시·독서토론·학교스포츠클럽 운영, 학교와 가정이 함께하는 RAS 실천 문화 확산 등이다.이를 위해 도교육청은 학교 문예체 교육 분야에 200억 원과 방과후돌봄 RAS에 235억 원 등 총 435억 원을 마련해 학교 교육활동을 지원한다.도교육청은 ‘RAS 교육’을 학교에 새로운 사업을 추가하는 방식이 아닌, 기존 교육과정과 학교 교육활동을 연결·확장하도록 추진해 학교 현장의 업무 부담을 최소화할 방침이다. 이와 함께 교육지원청과 지역사회 자원이 연계된 지원체계를 구축해 학교의 행정 부담을 줄일 계획이다.또한 ‘RAS 교육’ 활동을 학생이 스스로 선택하고 기획하며 실천해 나가는 ‘학생 주도형 교육’으로 운영해 학생의 자기주도성과 창의성, 협업 역량을 기를 수 있도록 지원할 예정이다.안민석 교육감은 “‘RAS 교육’의 핵심은 학생이 스마트폰을 내려놓고 독서, 예술, 스포츠 활동을 고루 잘할 수 있도록 지원해 행복한 학교생활과 전인적인 성장을 이룰 수 있도록 이끄는 것”이라면서 “‘RAS 교육’의 본격 추진으로 학생이 등교가 설레고 배움이 즐거운 행복한 학교를 만들어 나갈 수 있도록 적극 힘써 나가겠다”고 강조했다.