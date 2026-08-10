내년 의대 정원, 절반이 지방 몫… 서울 학생은 ‘지옥 입시’

지역인재·지역의사제 전형 영향

이미지 확대 수능 D-100 코앞 2027학년도 대학수학능력시험을 102일 앞둔 9일 서울 성북구 강북종로학원 성북에서 수험생들이 자율학습을 하고 있다. 전국 의대가 내년 신입생의 절반은 지방 학생을 뽑기로 하면서 올해 서울 학생의 의대 진학 경쟁이 역대급일 것이라는 전망이 나온다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 수능 D-100 코앞 2027학년도 대학수학능력시험을 102일 앞둔 9일 서울 성북구 강북종로학원 성북에서 수험생들이 자율학습을 하고 있다. 전국 의대가 내년 신입생의 절반은 지방 학생을 뽑기로 하면서 올해 서울 학생의 의대 진학 경쟁이 역대급일 것이라는 전망이 나온다.

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세줄 요약 2027학년도 전국 의대 모집에서 지방 학생만 선발하는 비중이 49.4%로 늘었다. 지역인재전형과 지역의사제가 확대되며 지방 학생에게 유리한 구조가 굳어졌고, 서울 학생이 지원할 수 있는 비율은 49.9%로 줄었다. 지방 학생 선발 비중 49.4%로 절반 육박

서울 학생 지원 가능 비율 49.9%로 급감

지역의사제 도입으로 지방 쏠림 심화

2026-08-10 12면

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2027학년도 전국 의대 입시에서 지방 학생 몫이 절반에 육박하면서 서울 지역 학생의 의대 진학이 역대 최고 수준으로 어려워질 전망이다. 지방 의대의 지역인재전형 확대와 지역의사제 전형이 맞물리면서 지방 학생에게 절대적으로 유리한 환경이 갖춰졌기 때문이다.9일 종로학원이 2027학년도 전국 39개 의대 모집요강을 분석한 결과, 전체 모집인원 3508명 가운데 지역인재전형과 지역의사제 등을 통해 ‘지방 학생만’ 선발하는 인원은 1734명으로 49.4%에 달했다. 지방 학생 선발 비율은 2022학년도 25.4%에서 2023학년도 32.1%, 2024학년도 34.0%, 2025학년도 42.7%, 2026학년도 40.8%로 상승세였다.반면 서울지역 학생이 지원할 수 있는 전국 단위 선발인원은 1752명으로 전체의 49.9%였다. 2022학년도만 해도 서울 학생이 지원할 수 있는 인원은 2247명으로 전체 의대 모집인원의 74.6%였지만 5년 만에 비율이 3분의 1 가량 떨어졌다.이는 전국 27개 지방의대가 지방 학생 선발 비율을 급격히 늘렸기 때문이다. 지방 의대의 지방 학생 선발 비율은 2027학년도 69.6%에 달한다. 서울 학생이 지원 가능한 지방 의대 할당량은 약 30%에 그친다는 뜻이다. 지방 의대의 지방 학생 선발 비율은 2022학년도 38.0%에서 2026학년도 61.0%로 높아졌다.2027학년도는 지역의사제 도입 첫 해라는 영향을 크게 받는다. 지역의사제로 선발되는 인원은 466명으로, 기존 지역인재전형 선발 규모의 3분의 1 이상이다. 2027학년도엔 지방의대 지역인재 선발규모도 36명 늘어 총 502명이 지역 학생들로만 추가 선발된다. 두 전형에 지원하기 위해선 해당 지역 중·고교를 졸업해야 한다.지방권 지역인재전형은 2023학년도부터 40%(강원·제주 20%)가 의무적으로 적용됐는데, 대부분 대학들은 의무 비율을 넘겨 신입생을 선발하는 추세다. 2026학년도 대입에서 의무선발비율을 지키지 못한 학교는 순천향대와 한림대 2곳에 그쳤다.임성호 종로학원 대표는 “2027학년도 의대 입시는 서울학생에겐 역대 가장 어려운 입시이자, 지방학생에겐 가장 쉬운 입시로 평가 받을 것”이라고 말했다.