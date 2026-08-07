충남교육청, ‘기업 맞춤형’ 직업계고 인재 양성

세줄 요약 충남교육청이 대학·기업·유관기관과 협약해 직업계고 학생을 기업 수요에 맞는 인재로 키우는 채용 연계 체계를 구축했다. 학생들은 대학에서 4~5주 실무교육을 받은 뒤 참여 기업에 채용되며, 현장 중심 직업교육과 지역 산업 인력 양성을 함께 추진했다. 직업계고 채용 연계 협약 체결

기업 수요 반영한 맞춤형 교육과정 운영

대학 실무교육 뒤 참여기업 채용 연계

이미지 확대 충남 직업계고 채용 연계 맞춤형 인재 양성을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 직업계고 채용 연계 맞춤형 인재 양성을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 도교육청 제공

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충남교육청(교육감 이병도)은 7일 대학, 기업 등과 ‘충남 직업계고 채용 연계 맞춤형 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결했다.도교육청은 충남산학융합원과 기업이 요구하는 인재상에 맞춰 맞춤형 교육을 설계하고 실무교육부터 채용까지 연계하는 ‘충남 산학협력인력양성사업’을 추진 중이다.이번 협약도 기업의 인력 수요를 반영한 맞춤형 교육과정을 운영하고, 직업계고 학생들의 직무 역량을 강화해 교육과 산업 현장을 바로 연계하기 위해 마련됐다.협약 기관들은 선발된 학생들이 대학에서 4~5주간 기업 맞춤형 실무교육을 이수한 후 참여 기업에 채용되도록 함으로써 현장 중심의 채용 연계 체계를 구축해 나갈 방침이다.이병도 교육감은 “학생들이 학교에서 배운 역량을 산업 현장에서 충분히 발휘할 수 있도록 현장 중심 직업교육을 확대하고, 지역 산업에 필요한 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.협약 참여 기관은 대전지방고용노동청 천안지청, 한국기술교육대학교, 충남산학융합원, ㈜네패스, 엠이엠씨코리아㈜, ㈜히타치에너지코리아 등이다.