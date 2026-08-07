호서대, 보령 섬마을 찾아 ‘AI 교실’

세줄 요약 호서대는 보령 오천초 삽시분교장 마을돌봄터에서 초등학생 대상 ‘이솝’ AI 교실을 열어 생성형 AI, 챗봇, 엔트리 블록코딩으로 이야기를 만들게 했다. 디지털새싹 사업의 일환으로 도서·산간 교육 격차 해소와 미래 인재 양성을 돕는 취지다. 보령 삽시도 섬마을 초등생 대상 AI 교실 운영

생성형 AI·챗봇·블록코딩 활용한 체험형 교육

디지털새싹 사업으로 교육 격차 해소 추진

이미지 확대 충남 보령시 삽시도에서 초등학생들을 대상으로 AI 디지털 교육이 진행되고 있다. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 보령시 삽시도에서 초등학생들을 대상으로 AI 디지털 교육이 진행되고 있다. 호서대 제공

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호서대학교는 6일부터 7일까지 충남 보령 오천초등학교 삽시분교장 마을돌봄터(삽시제일교회)에서 초등학생들을 대상으로 ‘이솝(상상을 현실로 스토리텔링 AI)’ 프로그램을 운영했다고 밝혔다.충남온종일아동돌봄통합지원단과 공동으로 진행한 이번 교육은 생성형 AI와 AI 챗봇, 엔트리 블록코딩을 활용해 학생들이 자신만의 이야기를 직접 만들고 AI 기술을 자연스럽게 체험할 수 있도록 구성됐다.프로그램은 교육부와 17개 시·도교육청, 한국과학창의재단이 추진하는 디지털새싹 사업의 일환이다.디지털새싹은 전국 초중고교생들의 디지털 역량을 높이고 지역 간 교육 격차 해소를 위한 AI·SW 교육 사업이다.호서대는 2022년부터 2026년까지 5년 연속 디지털새싹 사업 주관기관으로 선정되며 AI·SW 교육 역량을 인정받고 있다.호서대는 삽시도를 비롯해 경기 가평, 충북 보은·단양, 충남 태안·청양, 강원 인제·화천, 경북 청도·영덕 등 전국의 도서·산간과 교육 소외 지역을 찾아가 아이들에게 디지털 배움의 기회를 넓혀왔다.전수진 호서대 AI·SW교육센터장은 “도서·산간 지역까지 AI 교육을 확대해 아이들이 디지털 시대를 이끌어갈 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.