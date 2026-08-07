“AI·반도체·로봇 핵심기술, 무료로 학습하세요”

세줄 요약 한국기술교육대 온라인평생교육원 STEP이 7일부터 27일까지 패키지 과정 3기 학습자를 모집한다. AI 서비스 기획, 반도체 이해, 자율 로봇 SW, 스마트공장 관리 등 24개 과정을 무료로 운영하고, 8주 학습과 실감형 실습으로 편의성을 높인다. STEP 패키지 과정 3기 학습자 모집

AI·반도체·로봇 등 24개 과정 운영

8주 학습·실감형 실습으로 편의 강화

이미지 확대 한국기술교육대 STEP 패키지 과정 3기 학습 안내문. 한기대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국기술교육대 STEP 패키지 과정 3기 학습 안내문. 한기대 제공

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한국기술교육대학교는 온라인평생교육원 스마트직업훈련 플랫폼 STEP ‘패키지 과정 3기 학습자’를 7일부터 27일까지 모집한다고 7일 밝혔다.STEP은 고용노동부와 한국기술교육대가 운영하는 온라인 공공직업훈련 플랫폼이다. 국민 누구나 2500여 개의 콘텐츠를 무료로 학습할 수 있다.패키지 과정은 학습자들이 원하는 분야의 과목을 단계적으로 학습해 직무 역량을 체계적으로 향상할 수 있도록 2022년부터 운영해 온 교육과정이다.3기에서는 정부가 추진하는 AI‧과학기술 중심의 미래산업 육성 정책에 맞춰 △AI 서비스 기획·설계 실무 △반도체 소자·회로 이해 △ROS2 기반 자율 로봇 SW 개발 △스마트공장 생산·공정 관리 등 총 24개 패키지 과정을 운영한다.학습 편의성도 한층 강화했다. 학습자 의견을 반영해 학습 기간을 8주로 조정하고, 과정별 학습 분량을 35회차 내외로 압축했다.일부 과정은 메타버스와 가상 콘텐츠를 활용한 실감형 실습으로 실무 환경과 유사한 학습 경험을 제공한다.패키지 과정 학습자들은 8월 28일부터 10월 22일까지 8주간 학습에 참여할 수 있다.한연희 온라인평생교육원장은 “STEP 패키지 과정이 정부 정책과 산업 수요를 연결하는 직업훈련 플랫폼으로 자리매김하도록 교육과정과 학습 서비스를 지속적으로 고도화하겠다”라고 말했다.패키지 과정에 대한 자세한 내용은 STEP 홈페이지(step.or.kr)에서 확인할 수 있다.