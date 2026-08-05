천안 ‘오룡지구 골목상권발전소’ 준공…상인·주민·청년 거점 공간

세줄 요약 천안시가 동남구 신부동에 조성한 오룡지구 골목상권발전소를 준공하고 운영을 시작했다. 이 공간은 원도심 골목상권 회복을 돕고 상인·주민·청년 창업가가 함께 성장하는 거점이다. 교육·컨설팅, 로컬 콘텐츠 기획, 소규모 프로그램 공간을 갖췄다. 오룡지구 골목상권발전소 준공 및 운영 시작

원도심 상권 회복 위한 상인·주민·청년 거점

교육·컨설팅과 로컬 콘텐츠 공간 조성

이미지 확대 충남 천안시 신부동 일원에 조성한 ‘오룡지구 골목상권발전소’ 전경. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안시 신부동 일원에 조성한 ‘오룡지구 골목상권발전소’ 전경. 시 제공

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충남 천안시는 동남구 신부동 일원에 조성한 ‘오룡지구 골목상권발전소’를 준공하고 운영을 시작했다고 5일 밝혔다.골목상권발전소는 원도심 골목상권 회복과 지역 상인·주민·청년 창업가의 성장을 돕기 위한 거점 공간이다.연면적 658㎡ 크기의 발전소는 상권 주체 간 협업을 위한 교육·컨설팅 공간과 로컬 콘텐츠 기획 공간, 소규모 프로그램 운영 공간이 조성됐다.시는 청년 창업 지원 및 대학 연계 프로그램을 순차적으로 추진해 상권 활성화를 도모할 계획이다.상인이 주도적으로 상권 내 문제를 발굴·해결하고 주민이 자치 프로그램에 참여하는 현장형 플랫폼으로도 운영할 예정이다.장기수 시장은 “오룡지구 골목상권발전소가 원도심 상권의 자생력을 높이고 새로운 활력을 만드는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.