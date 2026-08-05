상명대 학생들, 몽골서 봉사활동으로 ‘K-문화’ 전파

세줄 요약 상명대학교 해외봉사단 36명이 몽골 제10번 국립학교와 이더르대학교에서 교육봉사와 환경개선, 문화교류 활동을 진행했다. 한국어와 미술, 체육, 보건·위생 수업으로 한국 문화를 알리고, 전통공연과 K-POP 공연, 플리마켓으로 서로의 문화를 나눴다. 상명대 해외봉사단, 몽골서 교육·문화교류 진행

한국어·미술·체육 수업으로 K-문화 소개

학교 보수·식재와 공연으로 협력 가치 실천

이미지 확대 상명대 ‘2026년 하계 대학 자체개발 해외봉사 프로그램’ 해단식이 열리고 있다. 상명대 제공 닫기 이미지 확대 보기 상명대 ‘2026년 하계 대학 자체개발 해외봉사 프로그램’ 해단식이 열리고 있다. 상명대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

상명대학교(총장 김종희)는 5일 천안캠퍼스에서 ‘2026년 하계 대학 자체개발 해외봉사 프로그램’에 참여한 상명해외봉사단 해단식을 개최했다.학생 32명과 교직원 4명 등 36명으로 구성된 상명해외봉사단은 지난 6월 23일부터 7월 4일까지 몽골 제10번 국립학교와 이더르대학교 중심으로 교육봉사, 환경개선 봉사, 문화교류 활동을 펼쳤다.이들은 한국어, 식품·영양, 미술, 체육, 보건·위생, 환경·정서 교육 등 학생들 눈높이에 맞춘 체험형 수업을 통해 한국 문화를 소개하고, 건강과 환경, 협동의 가치를 자연스럽게 배울 수 있도록 했다.학교 시설 도색, 벽면 보수, 나무 식재 등 교육환경 개선 활동도 함께 진행했다.이 밖에 전통 공연과 K-POP 공연, 플리마켓 등 문화교류 프로그램을 통해 서로의 문화를 이해하고 소통하는 시간을 가졌다.김종희 총장은 “학생들이 국제사회 속에서 나눔과 협력의 가치를 실천하고 글로벌 역량을 키울 수 있도록 해외봉사 프로그램을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.