경기도교육청, 2027학년도 공립 교사 2799명 선발 예고

세줄 요약 경기도교육청이 2027학년도 공립 교사 임용시험의 선발 예정 분야와 인원을 사전 예고했다. 유치원 177명, 초등 883명, 중등 1145명, 특수 352명, 보건·사서·상담·영양 242명 등 총 2799명이다. 2027학년도 공립 교사 2799명 선발 예고

유치원·초등·중등·특수 및 보건계 포함

원서 접수·1, 2차 시험 일정 사전 안내

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경기도교육청(교육감 안민석)은 5일 ‘2027학년도 경기도 공립 유치원・초등학교・중등학교・특수학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험’ 선발 예정 분야와 인원 등을 도교육청 누리집에 사전 예고했다.분야별 선발 예정 인원은 ▲유치원 교사 177명 ▲초등학교 교사 883명 ▲중등학교 교사 1145명 ▲특수교사(유·초·중등) 352명 ▲보건·사서·전문상담·영양교사 242명으로 총 2799명이다.지원자는 9월 9일 ‘2027학년도 공립 유치원・초등학교・특수학교(유치원・초등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험’(이하 임용시험) 시행계획 공고와 9월 30일에 안내 예정인 ‘2027학년도 중등학교 교사, 보건・사서・전문상담・영양・특수(중등)교사 임용시험 시행계획 공고’를 꼭 확인해야 한다.유치원・초등학교・특수(유치원・초등) 교사 임용시험 원서 접수는 9월 28일부터 10월 2일까지며 제1차 시험은 11월 7일, 제2차 시험은 2027년 1월 6일부터 8일까지 치러진다.공립 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용시험은 10월 12일부터 16일까지 원서를 접수하고 제1차 시험은 11월 28일, 제2차 시험은 2027년 1월 20일부터 21일까지 각각 진행한다.유의할 사항은 장애인 구분 모집 선발 지원자가 2개 시·도에 중복 지원한 경우 응시하지 않을 1개 시·도의 원서를 접수 취소 기간 안에 취소해야 한다.또 초등학교 교사 임용시험 제2차 시험 영어 평가의 출제가 도교육청 자체 출제에서 한국교육과정평가원 위탁 출제로 전환되고 중등학교 교사 임용시험의 음악 실기 시험 평가 영역이 ‘장구 치며 민요 부르기’에서 ‘장단(장구 또는 북) 치며 국악곡 부르기’로 바뀐다.