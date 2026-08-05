“한국기술교육대 헬스장 싹 바꿨다”…퇴임 교수 ‘특별한 선물’

세줄 요약
- 정년퇴임 교수, 학생 체력 위해 5000만원 기부
- 헬스장 100평 규모로 15종 24개 기구 교체
- 재직 중 보직 맡으며 대학 소통과 기부 지속
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김재우 한국기술교육대학교 전 교양학부 교수가 새롭게 단장한 헬스장에서 포즈를 취하고 있다. 한국기술교육대 제공
“헬스장에 천국의 계단, 서포티드 머신 등 기구들이 대거 추가되면서 마음껏 운동할 수 있어 좋습니다.”
5일 한국기술교육대학교에 따르면 지난 2월 정년퇴임한 김재우 교양학부 교수가 학생들의 체력 증진 등을 위해 5000만원의 발전기금을 기증했다.
한국기술교육대는 발전기금으로 실내체육관 내 100평 규모의 헬스장에 좌식 자전거, 체스트 웨이트, 덤벨(아령), 러닝머신 등 15종 24개의 기구를 새롭게 설치했다. 새 운동기구는 헬스장 전체 기구의 절반에 해당하는 규모다.
1998년 대학에 부임한 김 교수는 급여 공제로 대학 발전기금을 기부해 오며, 2025년에 고인이 된 부모님 명의로 1000만원, 장인·장모님 명의로 1000만원을 매월 모아 총 5000만원을 채웠다.
김 교수는 퇴임 후 발전기금을 헬스장 운동기구 교체에 사용하기를 희망한다는 의사를 대학에 밝혀, 여름방학 때 전격적으로 운동기구를 교체하게 됐다.
이희원 서울시의원, 흑석동 한강 리버버스 선착장 유치 ‘순항’
서울시의회 이희원 의원(동작4, 국민의힘)은 지난 4일 서울시의회에서 이민석 환경수자원위원장, 김창환 서울시청 미래한강본부 한강사업추진단장 및 관계 공무원과 면담을 갖고 흑석동 260번지 일원에 한강 리버버스 선착장을 조성할 것을 촉구했다. 미래한강본부 측은 이를 긍정적으로 검토하겠다고 확답했다. 이날 이 의원은 미래한강본부 한강사업추진단에 흑석동 선착장의 당위성을 설명했다. 이 의원은 먼저 리버버스 선착장에 대한 흑석동 주민들의 염원이 크다는 점을 강조했다. 선착장 유치를 위해 미래한강본부에 주민 청원을 제출한 사례는 서울 25개 자치구 가운데 동작구가 유일하다는 것이다. 이희원 의원은 2024년 8월과 10월, 2025년 3월 세 차례에 걸쳐 리버버스 선착장 설치를 요청하는 주민 청원을 미래한강본부에 제출한 바 있다. 1차 청원 당시 2180명이던 서명자는 3차에 이르러 4158명으로 늘었다. 교통 편의성 측면의 강점도 조명됐다. 흑석동 260번지 일대에 선착장이 조성되면, 기존 여의도와 잠원 선착장 간 약 10km 구간의 공백을 메워 노선 연계성이 한층 강화될 전망이다. 무엇보다 대상지에서 지하철 9호선 흑석역까지의 직선거리가 불과 150m에 불과해
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김 교수는 재직 중 학생처장 2회, 생활협동조합 이사장 2회, 취업처장, 생활관장 4회 등 15년간 보직교수를 역임하고 교수협의회장까지 지내며 대학과의 소통에 앞장섰다.
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