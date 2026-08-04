독립기념관, 세계피압박민족대회로 본 독립운동 ‘국제학술심포지엄’

세줄 요약 독립기념관이 광복 81주년과 개관 39주년을 맞아 서울글로벌센터에서 국제학술심포지엄을 열었다. 1927년 브뤼셀 세계피압박민족대회를 중심으로 한국 독립운동과 각 지역 해방운동의 동시성과 보편성을 살피고, 해외 연구자와 국내 학자들이 역사와 네트워크를 발표했다. 광복 81주년·개관 39주년 맞아 심포지엄 개최

1927년 세계피압박민족대회로 독립운동 재조명

국내외 연구자 참여, 동시성과 보편성 논의

이미지 확대 1927년 세계피압박민족대회 국제학술심포지엄 포스터. 독립기념관 제공 닫기 이미지 확대 보기 1927년 세계피압박민족대회 국제학술심포지엄 포스터. 독립기념관 제공

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독립기념관(관장 김희곤)은 6일 서울글로벌센터 국제회의장에서 국제학술심포지엄 ‘제국주의에 맞선 저항과 연대-1927년 세계피압박민족대회로 본 독립운동의 동시성과 보편성’을 개최한다고 4일 밝혔다.광복 81주년 및 독립기념관 개관 39주년을 맞아 열리는 이번 심포지엄은 한국 독립운동을 세계 독립운동사의 흐름 속에서 새롭게 조명하기 위해 마련됐다.심포지엄은 1927년 브뤼셀에서 개최된 세계 피압박 민족대회 중심으로 각 지역 독립운동이 서로 영향을 주고받으며 전개된 동시성에 의미가 있다.기조연설은 스웨덴 쇠데르퇴른 대학교 프레드릭 페테손 교수가 세계피압박민족대회의 역사와 유산을 조망한다.독립기념관 노선희 연구위원이 세계피압박민족대회에 한국대표단으로 참여한 이미륵과 서영해의 망명자 디아스포라를, 서울대학교 권윤경 교수가 세계피압박민족대회에 참여한 막스 블롱쿠르를 중심으로 한 앙티유인 네트워크에 대해 발표한다.독립기념관 관계자는 “이번 심포지엄이 세계독립운동의 보편성을 넘어 동시성에 대한 논의를 여는 학술교류의 장이 될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.