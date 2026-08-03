“천안 문학·역사를 한 곳에”…시립문학관 개관

세줄 요약 천안시립문학관이 3일 개관했다. 지역 문학의 뿌리와 흐름을 보여주는 공간으로 문을 열었으며, 지하 1층·지상 5층 규모에 전시실, 도서실·갤러리, 강의실, 다목적 강당을 갖췄다. 12월 13일까지 개관전 ‘천안문학’을 연다. 천안시립문학관 3일 개관, 지역 문학 거점 마련

지하 1층·지상 5층 규모, 전시·도서·강의 시설 구성

12월 13일까지 개관전 ‘천안문학’ 개최

이미지 확대 천안시립문학관 개관식이 열리고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 천안시립문학관 개관식이 열리고 있다. 시 제공

이미지 확대 장기수 천안시장 등이 지역 문학의 흐름 등에 대해 설명을 듣고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 장기수 천안시장 등이 지역 문학의 흐름 등에 대해 설명을 듣고 있다. 시 제공

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충남 천안 지역의 천안 문학의 뿌리와 흐름을 한눈에 체감할 수 있는 천안시립문학관이 3일 개관했다.시에 따르면 이날 동남구 버들로40 일원에서 장기수 시장과 지역 문학인, 문화예술계 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데 천안시립문학관 개관식을 열었다.천안시립문학관은 15억 8000만 원이 투입됐다. 지하 1층·지상 5층, 연면적 970.43㎡ 규모다.내부에는 1층 전시실, 2층 도서실·갤러리, 4층 강의실, 5층 다목적 강당 등을 갖췄다.문학관은 12월 13일까지 개관전 ‘천안문학: 문학과 시간이 만나는 곳’을 선보인다.장기수 천안시장은 “천안시립문학관은 지역 문학 역사와 가치를 보존하고 시민이 일상에서 소통하는 복합 문화공간이 될 것”이라고 말했다.