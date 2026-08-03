서정대학교 파란사다리 사업팀, “글로벌 역량 키우고 왔습니다”

세줄 요약 서정대학교 파란사다리 사업팀 학생 20명이 호주와 말레이시아에서 4주간 어학교육, 산업체 탐방, 전공 연계 프로젝트, 글로벌 네트워킹을 마치고 귀국했다. 학교는 사전교육과 후속 성과 발표로 진로 개발을 지원할 예정이다. 파란사다리 사업으로 학생 20명 해외연수 마침

호주·말레이시아서 어학교육과 현장탐방 진행

성과 발표·후속 활동으로 진로 지원 예정

이미지 확대 서정대학교 파란사다리 해외연수(말레이시아) 팀. 서정대 제공 닫기 이미지 확대 보기 서정대학교 파란사다리 해외연수(말레이시아) 팀. 서정대 제공

이미지 확대 서정대학교 파란사다리 해외연수(호주) 팀. 서정대 제공 닫기 이미지 확대 보기 서정대학교 파란사다리 해외연수(호주) 팀. 서정대 제공

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경기 양주 서정대학교는 교육부와 한국장학재단이 주관하는 ‘2026년 파란사다리 사업’을 통해 파견한 학생 20명 전원이 4주간의 해외연수를 마치고 귀국했다고 3일 밝혔다.파란사다리 사업은 경제·사회적 취약계층 대학생에게 해외연수와 진로 탐색의 기회를 제공하는 교육부의 대표 국고 지원 사업이다.서정대가 이끈 수도권 파란사다리 사업에는 서정대 학생 17명과 타교생 3명 등 20명이 참여했다.이들은 지난달 5일부터 4주간 호주 Phoenix Academy(10명)와 말레이시아 Unitar University College(10명)에서 ▲수준별 맞춤형 어학교육 ▲현지 주요 산업체 및 기관 탐방 ▲전공 연계 팀 프로젝트 ▲다국적 학생과의 글로벌 네트워킹 등 실무 위주의 프로그램을 이수했다.서정대는 출국 전 안전·문화·어학 사전교육으로 현지 적응력을 키웠고, 연수 기간 중에는 현지 교육기관과 협력한 실습 중심 비교과 프로그램을 운영해 학생들의 자기주도적 문제 해결 능력을 향상시켰다. 귀국 후에는 연수 성과를 공유하고 참가 학생들의 진로 개발과 글로벌 역량 향상으로 이어질 수 있도록 성과 발표와 후속 활동을 추진할 예정이다.서정대 양영희 총장은 “이번 파란사다리 해외연수는 학생들이 경제적 여건과 관계없이 해외 교육환경과 문화를 직접 경험하고 자신의 가능성을 넓히는 소중한 기회였다”며 “앞으로도 해외 대학 및 산업체와의 협력을 강화해 학생들이 글로벌 실무역량과 국제적 감각을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 다양한 해외연수와 국제교류 프로그램을 확대하겠다”고 밝혔다.한편, 서정대는 파란사다리 사업을 비롯해 전문대학 글로벌 현장학습과 해외봉사 등 다양한 국제화 프로그램을 운영하고 있다.