“강한 군인은 인성 시작”…백석대·백석문화대-육군부사관학교 ‘맞손’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“강한 군인은 인성 시작”…백석대·백석문화대-육군부사관학교 ‘맞손’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-03 14:22
수정 2026-08-03 14:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 군 인성·리더십 교육 협약 체결
  • 대학-군 교육 역량 결합 추진
  • 국가관·공동체 의식 함양 목표
이미지 확대
군 인성 교육 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 백석대 제공
군 인성 교육 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 백석대 제공


“강한 군 경쟁력은 첨단 무기뿐 아니라 올바른 인성과 책임감을 갖춘 인재에게서 나옵니다.”

백석대학교(총장 송기신)와 백석문화대학교(총장 이경직)는 3일 육군부사관학교와 군 인성 교육 및 리더십 교육 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 군과 대학이 보유한 교육 역량을 바탕으로 군 인성 교육의 질을 높이고, 대학생들의 올바른 국가관과 공동체 의식 함양을 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 △군 인성 및 리더십 교육 프로그램 공동 개발 △인적·물적 자원 교류 △사회공헌 활동 확대 △학생 대상 군 인성 학교 운영 △애국정신 함양 교육 △군부대 방문 및 병영 체험 프로그램 운영 등이다.

이경직 백석문화대 총장은 “학생들 전공과 연계한 진로 및 취업 지원은 물론, 공동체를 이끌어갈 책임감 있는 인재 양성에 적극 협력하겠다”고 강조했다.



임국기 육군부사관학교장은 “이번 협약은 대학과 군이 함께 미래 인재를 양성하는 새로운 교육협력 모델이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
백석대학교와 백석문화대학교가 업무협약을 체결한 기관은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로