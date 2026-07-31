나사렛대, 장애학생 대학생활 체험

세줄 요약
- 충남 고교 장애학생 대상 대학생활 체험 운영
- 캠퍼스 투어·모의수업·동아리 체험 진행
- 재학생 1대1 멘토링으로 진로 탐색 지원
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나사렛대학교는 28일부터 30일까지 충남 지역 고등학교 장애 학생을 대상으로 ‘고교 장애학생 대학생활 체험 프로그램’을 진행했다고 31일 밝혔다.
충남도교육청과 나사렛대가 공동으로 진행한 이번 프로그램은 장애 학생들에게 대학 생활을 미리 경험하고 전공을 체험할 수 있는 기회 제공을 통해 안정적 대학 적응과 진로 설계 지원을 위해 마련됐다.
참여 학생들은 캠퍼스 투어를 비롯해 재활자립학부 모의수업, 동아리 체험, 장애학생 지원 프로그램 등을 경험했다.
나사렛대는 재학생들과 1 대 1 멘토링을 통해 대학생활과 진로에 대한 다양한 이야기를 공유했다.
김수연 재활자립학부장은 “장애학생들이 자신의 가능성을 펼칠 수 있도록 다양한 진로·진학 체험 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.
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