무학여고 등 8곳 남녀공학 된다…‘강경 대응’ 예고 등 반발도

2027학년도 7곳·2028학년도 1곳 전환

3년간 시설 개선 등에 학교당 3억원 지원

무학여고 ‘비대위’ 꾸리고 반대 집회 이어가

이미지 확대 무학여고 동문, 남녀공학 전환 반대 집회 ‘무학여자고등학교 남녀공학전환 반대 비상대책위원회’ 소속 동문들이 20일 서울 용산구 서울시교육청 앞에서 남녀공학 전환 반대 집회를 하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 무학여고 동문, 남녀공학 전환 반대 집회 ‘무학여자고등학교 남녀공학전환 반대 비상대책위원회’ 소속 동문들이 20일 서울 용산구 서울시교육청 앞에서 남녀공학 전환 반대 집회를 하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스

세줄 요약 서울시교육청이 단성 중·고 8곳의 남녀공학 전환을 확정했다. 2027학년도부터 정원여중·성심여중·한양중·신정여중과 한양과학기술고, 서울신정고, 무학여고 등이 바뀌고, 2028학년도에는 성심여고가 전환된다. 학령인구 감소와 통학 불편 해소가 목적이지만, 무학여고 동문회는 강하게 반발하고 있다. 서울 단성 중·고 8곳 남녀공학 전환 선정

2027·2028학년도 순차 전환 계획 발표

무학여고 동문회 강경 반발 예고

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무학여고를 비롯한 서울 소재 단성 중·고등학교 8곳이 향후 2년간 남녀공학으로 전환된다. 학령인구 감소와 학생 선택권 확대에 대응하기 위한 조치지만, 총동문회는 강경 대응을 예고하며 거세게 반발하고 있다.서울시교육청은 남녀공학 전환을 신청한 11개 학교 가운데 중학교 4곳과 고등학교 4곳 등 모두 8개 학교를 전환 대상으로 선정했다고 30일 밝혔다.2027학년도에는 정원여중, 성심여중, 한양중, 신정여중 등 일반중학교 4곳과 한양과학기술고, 서울신정고 등 특성화고 2곳, 무학여고 등 일반고 1곳이 남녀공학으로 전환된다. 2028학년도에는 성심여고가 남녀공학으로 바뀐다.이번 전환은 학령인구 감소에 따른 적정 규모 학교 육성, 특정 지역의 성비 불균형 해소, 학생들의 원거리 통학 불편 개선, 학교 선택권 확대 등을 위해 추진됐다.하지만 86년 전통의 무학여고의 경우 총동문회와 재학생의 반대가 심해 전환 과정이 순탄치 않을 전망이다. 무학여고 졸업생들은 무학여고 측이 공학 전환을 신청하자 ‘남녀공학전환 반대 비상대책위원회’를 꾸리고 반대 집회를 열어왔다.앞서 서울시교육청은 지난 5월 접수된 중학교 5곳, 고등학교 6곳 등 11개 신청학교를 대상으로 남녀공학 전환 필요성을 종합 심사한 바 있다.그중 휘경여중, 휘경여고, 송곡고 등 3개 학교는 절차적 정당성 보완이나 인근 학교와의 연계 추진 필요성 등을 이유로 ‘중장기 검토’ 대상으로 분류됐다.서울시교육청은 전환 대상 학교의 안정적인 운영을 위해 시설 개선과 운영 예산도 지원한다는 방침이다. 화장실과 탈의실, 보건실 등 학생 편의시설 개선 사업비를 학교별 여건에 맞춰 지원하고, 학교당 3년간 총 3억원의 전환 지원금을 지급할 예정이다. 교명 변경과 조례 개정 등 남녀공학 전환에 필요한 행정 절차도 지원한다.