2027학년도 7곳·2028학년도 1곳 전환
3년간 시설 개선 등에 학교당 3억원 지원
무학여고 ‘비대위’ 꾸리고 반대 집회 이어가
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
무학여고 동문, 남녀공학 전환 반대 집회
‘무학여자고등학교 남녀공학전환 반대 비상대책위원회’ 소속 동문들이 20일 서울 용산구 서울시교육청 앞에서 남녀공학 전환 반대 집회를 하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스
무학여고를 비롯한 서울 소재 단성 중·고등학교 8곳이 향후 2년간 남녀공학으로 전환된다. 학령인구 감소와 학생 선택권 확대에 대응하기 위한 조치지만, 총동문회는 강경 대응을 예고하며 거세게 반발하고 있다.
서울시교육청은 남녀공학 전환을 신청한 11개 학교 가운데 중학교 4곳과 고등학교 4곳 등 모두 8개 학교를 전환 대상으로 선정했다고 30일 밝혔다.
2027학년도에는 정원여중, 성심여중, 한양중, 신정여중 등 일반중학교 4곳과 한양과학기술고, 서울신정고 등 특성화고 2곳, 무학여고 등 일반고 1곳이 남녀공학으로 전환된다. 2028학년도에는 성심여고가 남녀공학으로 바뀐다.
이번 전환은 학령인구 감소에 따른 적정 규모 학교 육성, 특정 지역의 성비 불균형 해소, 학생들의 원거리 통학 불편 개선, 학교 선택권 확대 등을 위해 추진됐다.
하지만 86년 전통의 무학여고의 경우 총동문회와 재학생의 반대가 심해 전환 과정이 순탄치 않을 전망이다. 무학여고 졸업생들은 무학여고 측이 공학 전환을 신청하자 ‘남녀공학전환 반대 비상대책위원회’를 꾸리고 반대 집회를 열어왔다.
앞서 서울시교육청은 지난 5월 접수된 중학교 5곳, 고등학교 6곳 등 11개 신청학교를 대상으로 남녀공학 전환 필요성을 종합 심사한 바 있다.
그중 휘경여중, 휘경여고, 송곡고 등 3개 학교는 절차적 정당성 보완이나 인근 학교와의 연계 추진 필요성 등을 이유로 ‘중장기 검토’ 대상으로 분류됐다.
김현우 서울시의원 “무학여고의 역사는 멈추는 것이 아니라 새로운 100년을 향해 이어집니다”
서울시의회 교육위원회 김현우 의원(더불어민주당, 성동구 제2선거구)은 30일 서울시교육청이 무학여고를 포함한 서울지역 8개 단성학교의 남녀공학 전환을 최종 확정한 것과 관련해 “무학여고의 86년 전통과 역사가 끝나는 것이 아니라, 시대의 변화에 맞춰 새로운 역사를 이어가는 출발점이 될 것”이라며 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 무학여고는 2027학년도부터 남녀공학으로 새롭게 거듭난다. 김 의원은 “무학여고는 오랜 세월 성동구를 대표하는 명문학교로 수많은 인재를 길러낸 자랑스러운 학교”라며, 학교의 깊은 역사와 전통은 이름에 머무는 것이 아니라 교육적 가치와 구성원의 자부심 속에서 영속하는 만큼, 이번 공학 전환이 학교의 또 다른 도약을 이끄는 든든한 발판이 될 것으로 기대한다고 전했다. 이어 “이번 결정은 특정 학교의 변화가 아니라 학령인구 감소와 교육환경 변화에 대응하고 학생들의 교육 선택권을 확대하기 위한 미래지향적인 정책 결정”이라며 “성동구 학생들이 지역 안에서 더 좋은 교육환경을 누릴 수 있는 기반이 마련됐다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다. 김 의원은 이번 결정이 어느 한 사람의 성과가 아닌, 성동구의 교육 미래를 위해 지역사회 전체가 뜻
서울시의회 바로가기
서울시교육청은 전환 대상 학교의 안정적인 운영을 위해 시설 개선과 운영 예산도 지원한다는 방침이다. 화장실과 탈의실, 보건실 등 학생 편의시설 개선 사업비를 학교별 여건에 맞춰 지원하고, 학교당 3년간 총 3억원의 전환 지원금을 지급할 예정이다. 교명 변경과 조례 개정 등 남녀공학 전환에 필요한 행정 절차도 지원한다.
세줄 요약
- 서울 단성 중·고 8곳 남녀공학 전환 선정
- 2027·2028학년도 순차 전환 계획 발표
- 무학여고 동문회 강경 반발 예고
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울시교육청이 남녀공학 전환 대상으로 선정한 학교는 총 몇 곳인가?