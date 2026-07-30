넷플릭스 ‘동궁’ 촬영지가 호서대 캠퍼스라고?…국내외 방문객 ‘북적’

세줄 요약 넷플릭스 글로벌 흥행작 ‘동궁’의 주요 촬영지로 호서대 아산캠퍼스가 알려지며 국내외 방문객이 늘었다. 유럽풍 건축물과 잔디광장, 산책로가 작품 배경으로 등장했고 사계절 풍경과 접근성까지 더해 크리에이터들의 발길도 이어졌다. 동궁 촬영지로 호서대 아산캠퍼스 주목

국내외 방문객 증가와 크리에이터 방문 확산

사계절 풍경과 접근성, 캠퍼스 매력 부각

이미지 확대 호서대학교 아산캠퍼스 방문한 국내외 방문객들. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 호서대학교 아산캠퍼스 방문한 국내외 방문객들. 호서대 제공

이미지 확대 호서대학교 아산캠퍼스 방문한 방문객들이 기념사진을 촬영하고 있다.. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 호서대학교 아산캠퍼스 방문한 방문객들이 기념사진을 촬영하고 있다.. 호서대 제공

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넷플릭스 글로벌 흥행작 ‘동궁’의 주요 촬영지로 등장한 호서대학교 아산캠퍼스가 주목받고 있다.호서대는 ‘동궁’ 드라마 공개 후 세계적 화제를 모으면서 최근 아산캠퍼스를 찾는 국내외 방문객들의 발길이 이어지고 있다.대학 건축물과 자연경관이 동궁 작품 주요 배경으로 등장하면서 시청자들의 눈길을 끌고 있다.호서대 아산캠퍼스는 유럽풍 건축물과 넓은 잔디광장, 아름드리나무가 이어지는 산책로가 조화를 이룬다.봄에는 벚꽃과 신록, 여름에는 푸른 녹음, 가을에는 단풍, 겨울에는 설경까지 계절마다 색다른 풍경을 선사해 언제 찾아도 새로운 매력을 느낄 수 있다.서울 강남에서 차량으로 1시간 남짓이면 닿을 수 있는 접근성도 장점이다. 감각적인 사진과 영상을 담을 수 있어 크리에이터들의 방문도 늘고 있다.드라마 속 배경으로 등장한 소류지 보행로는 호서대 학생들이 매일 오가는 공간이다.호서대는 수십 편의 드라마와 영화, 뮤직비디오가 촬영됐으며, ‘경도를 기다리며’, ‘오아시스’, ‘재벌집 막내아들’, ‘돌풍’, ‘멜랑꼴리아’ 등 다양한 작품의 배경으로 등장했다.호서대 관계자는 “호서대는 자연과 캠퍼스가 조화를 이루는 열린 공간”이라며 “캠퍼스를 천천히 둘러보며 사계절이 만들어내는 풍경과 호서대만의 매력을 함께 느껴보시길 바란다”고 말했다.