세계 디자인상 휩쓴 홍익대, AI 인재 키운다

세줄 요약 홍익대 영상·커뮤니케이션대학원이 AI 영상기술 연구개발과 OTT 교육을 묶은 융합 인재양성 모델로 주목받았다. 문체부와 콘진원 지원 사업으로 특허와 논문 성과를 내고, 세계 디자인상 수상으로 글로벌 역량도 입증했다. AI 영상기술·OTT 교육 결합한 융합 인재양성 모델

33억원 R&D로 특허 15건·논문 16편 성과

세계 디자인상 12차례 수상, 글로벌 역량 입증

이미지 확대 홍익대학교 ‘WITH·WATCH’ 트랙 학생 및 연구진 단체사진 또는 AI 제작 수업 장면.

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2026-07-29 17면

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홍익대학교 영상·커뮤니케이션대학원이 AI 영상기술 연구개발과 OTT 교육을 결합한 융합 인재양성 모델로 주목받고 있다.홍익대는 문체부와 한국콘텐츠진흥원 지원을 받아 ‘4D NeRF 기반 VFX(WITH)’와 ‘OTT 콘텐츠 특성화(WATCH)’ 트랙을 운영 중이다. WITH 트랙은 33억원 규모의 R＆D 사업을 통해 웨스트월드 등과 기술을 개발하며 특허 출원 15건, 논문 16편의 성과를 냈다. 특히 학생들은 레드닷 디자인 어워드 등 세계 유수 디자인상에서 12차례 수상하며 글로벌 역량을 증명했다.산학협력은 실제 상용화와 글로벌 진출로 이어졌다. 디스트릭트와의 프로젝트에서 학생 작품이 실제 상용 콘텐츠로 활용됐으며, 삼성동 옥외 LED에 전시됐다. 또한 일본 세미나 참여와 미국 Texas A＆M 대학교 기술 시연 등 글로벌 산학협력도 활발하다. CJ ENM 등 18개 기관이 참여한 AI 콘텐츠 얼라이언스에도 합류해 실무 역량을 높이고 있다.취업 연계 역시 독보적이다. 일반 박람회 대신 12개 영상·OTT 전문 기업이 참여하는 전용 Job Fair를 개최해 실무자 1대1 상담과 취업으로 연결하고 있다.홍익대 관계자는 “기술 개발이 학생 프로젝트를 거쳐 기업 상용화와 해외 진출, 취업까지 이어지는 탄탄한 생태계를 다졌다”고 밝혔다. 나아가 대학은 이번 성과를 발판 삼아 첨단 콘텐츠 분야의 글로벌 경쟁력을 한층 더 끌어올리고, 미래 미디어 산업을 이끌어갈 창의 인재 배출에 총력을 기울일 방침이다. 또한 현장 실무 중심의 교육 인프라를 지속해서 확장해 나갈 계획이다.