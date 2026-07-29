서울시립대, 서울 앵커 사업 2건 신규 선정

세줄 요약
- 서울시립대, 서울 앵커 신규 2건 최종 선정
- 총 4개 프로젝트·8개 과제 수행 체계 확대
- AI·도시과학 융합 인재양성 및 혁신 거점 강화
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서울 앵커 신규사업 추가 선정으로 서울형 혁신생태계 조성의 중심축 역할을 맡게 된 서울시립대 전경.
서울시립대학교 제공
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서울시립대학교가 서울시가 추진하는 ‘서울 앵커(지역성장 인재양성체계)’ 신규 공모사업인 ‘서울 앵커 10 챌린지’와 ‘청년취업사관학교 대학+’ 사업에 최종 선정됐다.
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원용걸 총장
이번 추가 선정으로 서울시립대는 총 4개 프로젝트, 8개 단위과제를 수행하게 됐다. 서울형 혁신생태계 조성의 핵심 수행대학으로서 입지를 한층 굳혔다는 평가다. 인재양성과 산학협력, 연구개발, 기술사업화 등 서울 앵커 전 분야를 아우르는 포트폴리오를 완성했다. 특히 이번 성과는 단순한 과제 확대를 넘어 서울의 미래 경쟁력을 견인할 혁신 거점 도약의 결정적 계기가 될 전망이다.
새롭게 합류한 ‘청년취업사관학교 대학+’ 사업은 AI 기술과 도시과학을 융합해 실무형 미래 인재를 육성한다. 도시문제 해결 역량과 취·창업 경쟁력을 동시에 키우는 데 초점을 맞췄다.
함께 선정된 ‘서울 앵커 10 챌린지’는 AI 기반 도시 회복탄력성 혁신 연구를 수행하는 대형 프로젝트다. 서울시립대는 국내 유일의 도시과학 특성화 종합대학으로서의 역량을 총동원해 서울의 복합 도시문제를 해결할 거점 역할을 맡는다.
이번 성과는 기존에 수행 중인 사업들과 맞물려 인재양성부터 연구개발, 기술사업화로 이어지는 혁신 선순환 체계를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.
고찬양 서울시의원 “강북횡단선·서남선 멈춤 없다”… 강서 교통 혁명 ‘정조준’
서울시의회 고찬양 의원(더불어민주당, 강서1)이 지난 27일 제338회 임시회 폐회 중 제1차 교통위원회 회의에서 제3차 서울시 도시철도망 구축계획(안)을 보고받았다고 밝혔다. 서울시는 강북횡단선, 서부선, 서남선, 난곡선, 서부선 남부연장, 신림선 북부연장 등 균형 발전 6개 노선에 총 9조 1996억원을 투입해 사업 속도를 한층 끌어올릴 방침이다. 이에 발맞춰 고 의원은 제3차 서울시 도시철도망 구축계획에 포함된 노선 가운데 특히 강서구를 경유하는 강북횡단선과 서남선이 조속히 착공될 수 있도록, 교통위원회 위원으로서 의회 차원의 다각적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 제2차 서울시 도시철도망 구축계획에 포함됐던 강북횡단선과 서남선(구 목동선)은 그동안 사업성 부족 등 난항을 겪어왔다. 그러나 이번 제3차 계획에서는 경제성과 정책적 타당성을 대폭 보완해 다시 추진할 수 있는 발판을 마련했다. 강북횡단선(목동역~청량리역)은 선형 개선 등을 통해 사업성을 높여 동북~서북~서남 지역을 관통하는 주요 노선으로 거듭날 예정이며, 서남선(본선 마곡나루역~가산디지털단지역, 지선 서부트럭터미널~당산역)은 기존 목동선 계획을 확장해 서부 지역 교통난 해소
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원용걸 총장은 “이번 선정은 우리 대학의 도시과학 특성화 역량과 연구 경쟁력을 대외적으로 인정받은 결과”라며 “총 4개 프로젝트와 8개 사업을 발판 삼아 서울의 미래 성장동력을 창출하고 도시혁신을 선도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.
2026-07-29 17면
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