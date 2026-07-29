서울시립대, 서울 앵커 사업 2건 신규 선정

세줄 요약 서울시립대가 서울시 ‘서울 앵커 10 챌린지’와 ‘청년취업사관학교 대학+’에 새로 선정됐다. 총 4개 프로젝트, 8개 단위과제를 맡아 인재양성, 산학협력, 연구개발, 기술사업화를 아우르는 체계를 완성했다. 서울시립대, 서울 앵커 신규 2건 최종 선정

총 4개 프로젝트·8개 과제 수행 체계 확대

AI·도시과학 융합 인재양성 및 혁신 거점 강화

이미지 확대 서울 앵커 신규사업 추가 선정으로 서울형 혁신생태계 조성의 중심축 역할을 맡게 된 서울시립대 전경.

서울시립대학교 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 앵커 신규사업 추가 선정으로 서울형 혁신생태계 조성의 중심축 역할을 맡게 된 서울시립대 전경.

서울시립대학교 제공

이미지 확대 원용걸 총장 닫기 이미지 확대 보기 원용걸 총장

2026-07-29 17면

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서울시립대학교가 서울시가 추진하는 ‘서울 앵커(지역성장 인재양성체계)’ 신규 공모사업인 ‘서울 앵커 10 챌린지’와 ‘청년취업사관학교 대학+’ 사업에 최종 선정됐다.이번 추가 선정으로 서울시립대는 총 4개 프로젝트, 8개 단위과제를 수행하게 됐다. 서울형 혁신생태계 조성의 핵심 수행대학으로서 입지를 한층 굳혔다는 평가다. 인재양성과 산학협력, 연구개발, 기술사업화 등 서울 앵커 전 분야를 아우르는 포트폴리오를 완성했다. 특히 이번 성과는 단순한 과제 확대를 넘어 서울의 미래 경쟁력을 견인할 혁신 거점 도약의 결정적 계기가 될 전망이다.새롭게 합류한 ‘청년취업사관학교 대학+’ 사업은 AI 기술과 도시과학을 융합해 실무형 미래 인재를 육성한다. 도시문제 해결 역량과 취·창업 경쟁력을 동시에 키우는 데 초점을 맞췄다.함께 선정된 ‘서울 앵커 10 챌린지’는 AI 기반 도시 회복탄력성 혁신 연구를 수행하는 대형 프로젝트다. 서울시립대는 국내 유일의 도시과학 특성화 종합대학으로서의 역량을 총동원해 서울의 복합 도시문제를 해결할 거점 역할을 맡는다.이번 성과는 기존에 수행 중인 사업들과 맞물려 인재양성부터 연구개발, 기술사업화로 이어지는 혁신 선순환 체계를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.원용걸 총장은 “이번 선정은 우리 대학의 도시과학 특성화 역량과 연구 경쟁력을 대외적으로 인정받은 결과”라며 “총 4개 프로젝트와 8개 사업을 발판 삼아 서울의 미래 성장동력을 창출하고 도시혁신을 선도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.