세종대, 그래픽 ‘노이즈’ 잡는 AI 반도체 개발

세줄 요약 세종대 미래GPU연구소가 실시간 패스트레이싱 GPU의 최대 난제인 노이즈를 하드웨어 차원에서 제거하는 AI 반도체 개발에 착수했다. 외부 메모리 접근을 줄여 지연을 낮추고, 자율주행 디해이징과 의료영상, 국방 영상 처리로의 확장도 기대된다. 세종대 미래GPU연구소, AI 반도체 개발 착수

실시간 패스트레이싱 노이즈 제거 기술 주력

자율주행·의료영상·국방 분야 확장 전망

이미지 확대 세종대 미래GPU연구소 박우찬(가운데) 소장과 연구원들이 연구소 현판을 들고 기념촬영을 하고 있다.

세종대학교 제공 닫기 이미지 확대 보기 세종대 미래GPU연구소 박우찬(가운데) 소장과 연구원들이 연구소 현판을 들고 기념촬영을 하고 있다.

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이미지 확대 엄종화 총장 닫기 이미지 확대 보기 엄종화 총장

2026-07-29 17면

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세종대학교 산학협력단 부설 미래GPU연구소가 차세대 그래픽처리장치(GPU)와 인공지능(AI) 반도체 분야 원천기술 개발에 본격 착수했다.컴퓨터공학과 박우찬 교수가 이끄는 미래GPU연구소는 실시간 ‘패스트레이싱(Path Tracing)’ GPU 구동의 최대 난제인 노이즈 문제를 해결할 독자적인 AI 반도체 개발에 주력하고 있다고 밝혔다.영화 시각효과나 최고급 3D 게임에 쓰이는 패스트레이싱은 빛의 경로를 물리적으로 추적해 현실감을 극대화하는 기술이다. 하지만 실시간 연산 과정에서 심각한 화면 자글거림(노이즈)이 발생해 상용화가 어려웠다. 기존 기술은 대규모 후처리 연산이나 외부 메모리를 활용해 심각한 지연 시간을 유발하는 한계가 있었다.연구소가 개발 중인 AI 반도체는 이 한계를 하드웨어 차원에서 돌파했다. 연산 과정에서 외부 메모리 접근을 차단해 초경량·고효율을 달성했으며, GPU 내부에서 실시간 노이즈를 즉각 제거해 완벽한 이미지를 출력한다.이 기술은 게이밍을 넘어 악천후 속 시야를 확보하는 ‘디해이징’으로 자율주행차의 안전성을 높이고, 고해상도 의료영상진단기기의 오진 확률을 낮추는 데 기여한다. 나아가 국방 레이다 및 전술 영상 처리 등 4차 산업혁명 전반에 폭넓게 적용될 전망이다.박우찬 소장은 “이번에 개발한 실시간 노이즈 제거 AI 반도체 기술은 대한민국이 차세대 GPU 설계 분야에서 세계적 주도권을 쥐게 하는 강력한 무기가 될 것”이라며 “지속적인 원천특허 확보와 산학 협력으로 글로벌 시장을 선도하겠다”고 포부를 밝혔다.