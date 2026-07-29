경희대, 정부 AI 인재양성 사업서 잇단 성과

세줄 요약 경희대가 교육부·KIAT의 첨단산업 인재양성 부트캠프 AI 분야와 서울 RISE 신규사업에 연이어 선정되며 5년간 71억2500만원을 지원받았다. 판교VI캠퍼스를 거점으로 산학협력, 인턴십, 취업 연계를 넓히고 K-DX 빅데이터 분석 시스템으로 행정 혁신도 추진했다. 정부 AI 인재양성 사업 연속 선정

판교VI캠퍼스 중심 산학협력 확대

K-DX 빅데이터로 행정 혁신 추진

이미지 확대 경희대학교 전경. 경희대가 생성형 AI 플랫폼과 데이터 기반 의사결정 시스템 구축에 속도를 내고 있다.

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이미지 확대 김진상 총장 닫기 이미지 확대 보기 김진상 총장

2026-07-29 16면

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경희대학교가 ﻿정부 AI 인재양성 사업에 잇따라 선정된 데 이어 생성형 AI 플랫폼과 데이터 기반 의사결정 시스템을 구축하며 AI 시대에 맞는 대학 모델을 구현하고 있다.28일 교육업계에 따르면 경희대는 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 주관하는 ‘2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프’ AI 분야에 선정돼 앞으로 5년간 71억 2500만원을 지원받는다. 경희대는 세계적 수준의 AI 연구 역량과 산업체 협력 네트워크를 바탕으로 기초 이론부터 산업 응용, 기업 연계 프로젝트까지 단계별 실무 교육을 운영한다는 계획이다. 대학·기업·민간교육기관이 함께 참여하는 교육 체계를 구축해 산업 수요를 교육 과정에 반영하고, AI 심화·산업·실전·기업 분야별 마이크로디그리도 운영한다.올해 개소한 판교VI캠퍼스는 AI 교육과 산학협력의 거점 역할을 맡는다. 기업 협력 프로젝트와 인턴십, 취업 연계 프로그램을 확대해 학생들이 교육과 산업 현장을 자연스럽게 연결하는 선순환 구조를 구축한다.경희대는 서울시 ‘2026년 서울 RISE 신규사업’에서도 AI 관련 학과 지원 분야에 선정됐다. 이를 통해 AI 교육과정 고도화와 취·창업 연계 체계를 강화하고, 산업 현장이 요구하는 융합형 AI 인재 양성에 박차를 가할 예정이다.디지털 행정 혁신도 추진 중이다. 대학 내 교육·연구·행정 데이터를 통합한 ‘K-DX 빅데이터 분석 시스템’을 구축해 대학 운영 전반을 데이터 기반으로 전환했다. 학생·교육, 연구성과, 재정﻿ 등 핵심 지표를 실시간으로 분석하고 경쟁 대학과의 비교도 가능해 전략적 의사결정을 지원한다.