단국대, ‘AI·X 캠퍼스’ 본격화… 산학협력 확대

세줄 요약 단국대가 AI·X 캠퍼스 전략으로 대학 시스템을 AI 중심으로 바꾸고 있다. AI 페르소나 수업과 AI융합연구원, 전교생 SW·AI 교육, 에듀AI·단아이·D-ESK 도입으로 교육과 연구를 함께 혁신하고, 2026년 AI 부트캠프 선정으로 실무 인재 양성도 확대했다. AI·X 캠퍼스 전략 본격화

악셀·AI 페르소나 수업 도입

전교생 AI 교육과 산학협력 강화

이미지 확대 학생들의 자유로운 토론·학습을 보장하는 단국대 ‘열린 도서관 라운지’에서 학생들이 대화를 하고 있다.

단국대학교 제공 닫기 이미지 확대 보기 학생들의 자유로운 토론·학습을 보장하는 단국대 ‘열린 도서관 라운지’에서 학생들이 대화를 하고 있다.

단국대학교 제공

이미지 확대 안순철 총장 닫기 이미지 확대 보기 안순철 총장

2026-07-29 16면

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디지털 전환이 교육 혁신의 핵심 과제로 떠오른 가운데 단국대학교가 인공지능(AI) 기반 교육모델 도입과 첨단 연구 혁신, 전교생 대상 AI 교육을 통해 대학 시스템을 AI 중심으로 재편하는 ‘AI·X(AI Transformation) 캠퍼스’ 전략을 추진하고 있다.대표적인 혁신 사례는 AI 기반 교육모델인 ‘악셀’(AX-EL)이다. AI와 메타버스, XR(확장현실), 액티브 러닝을 접목해 학생 참여형 수업을 구현하는 모델로, 교수의 지식과 강의 경험을 학습한 ‘AI 페르소나’가 실제 교수처럼 강의를 진행하고 학생들의 질문에 답하는 것이 특징이다.또한 단국대는 AI 연구를 총괄하는 ‘AI융합연구원’을 설립하고 모바일, 자율주행·드론, AI 보안, 에너지·환경, 인간중심 AI, AI 로봇 등의 다양한 연구센터를 운영하고 있다. 이를 통해 반도체와 미래자동차, 디지털 헬스케어 등 대학의 특성화 분야와 AI를 접목한 융합 연구를 확대하고, 산업 현장과 연계한 산학협력을 강화한다.교육 과정도 AI 중심으로 바꾸고 있다. SW융합대학을 AI융합대학으로 개편한 데 이어 2026학년도에는 인공지능학과를 신설하고, 대학원까지 연계한 AI 교육 체계를 구축했다. 전교생을 대상으로 SW·AI 교양교육을 의무화했으며, AI 학습지원 플랫폼 ‘에듀아이’(EduAI), 학생용 AI 비서 ‘단아이’(Dan.i), 교수용 교육분석 시스템 ‘데스크’(D-ESK) 등 AI 에듀테크를 도입했다.이 같은 경쟁력을 바탕으로 단국대는 ﻿‘2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프’ AI 분야에 선정돼 앞으로 5년간 약 71억원을 지원받아 ﻿차세대 AI 분야 실무 인재 750명을 양성한다.