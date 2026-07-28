안민석, 폰 프리·교권보호국·라스(RAS)·풀뿌리 자치·벽깨기로 ‘경기교육대전환’

세줄 요약 안민석 경기도교육감이 경기교육대전환을 선언하며 폰 프리 스쿨, 교권보호단, 라스(RAS) 교육, 교육자치 확대, 벽 깨기 협약 등 5대 개혁안을 소개했다. 폰 프리 스쿨은 교육부 수용 방침이 나왔고, 교권보호단은 높은 경쟁률을 보였다. 경기교육대전환 선언, 5대 개혁안 제시

폰 프리 스쿨 교육부 수용 방침 확인

교권보호단 모집 경쟁률 30대 1 이상

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 28일 남부청사에서 기자회견을 하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 28일 남부청사에서 기자회견을 하고 있다. 경기도교육청 제공

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안민석 경기도교육감이 “경기교육대전환은 가지 않은 길이지만, 가야 할 길이기에 용기 내어 가보려고 한다”고 밝혔다.안 교육감은 28일 남부청사에서 출입기자단을 대상으로 기자회견을 열고 ‘경기교육대전환’을 위한 교육개혁안 5가지 정책 현황을 소개했다.5가지 교육개혁안 중 교육감 1호 결재인 ‘폰 프리 스쿨’은 현재 교육부에서 수용하겠다는 방침을 밝혀 경기도를 넘어 전국으로 확산될 전망이다.교권보호국 신설에 앞선 ‘교권보호단’ 모집은 30 대 1 이상의 경쟁률을 보이고 있다. 학생들이 토론을 통해 자율적으로 스마트폰을 내려놓은 학교 현장에는 ‘라스(RAS) 경기 문예체(文藝體) 교육’을 연계해 인성교육을 시작한다.우리나라 최초의 ‘교육장 공모제’에 이어 ‘제2부교육감’ 공모를 실시해 교육 주권을 지역에 돌려주는 교육자치를 실행하고, 오는 9월 교육부, 경기도, 31개 시군 단체장, 25개 교육장이 함께하는 ‘벽 깨기 협약’을 통해 교육의 영토를 지역사회 전체로 확장한다.안 교육감은 경기교육대전환을 위한 핵심 과제로 ‘폰 프리-라스(RAS)-벽 깨기’가 삼위일체라며 “이 교육이 성공하면 우리 아이들의 교육의 질이 높아지고 경기교육이 발전할 것”이라고 강조했다.