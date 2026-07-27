신붓감 24세·166㎝·48㎏… AI시대 성차별적 대학교재

여성을 물건처럼 대상화 논란

서울 사립대 명예교수가 집필

경영학 교재로 타 대학도 사용

이미지 확대 서울의 한 유명 사립대 경영학 수업 교재 닫기 이미지 확대 보기 서울의 한 유명 사립대 경영학 수업 교재

세줄 요약 서울의 한 유명 사립대 경영학 교재에 여성의 나이·키·몸무게·학력을 수치화해 42세 남성의 배우자감을 고르게 한 연습문제가 실려 논란이 커졌다. 대학생들에게 여성을 평가·선택의 대상으로 보게 하고 성 역할 고정관념을 강화할 수 있다는 비판이 나왔다. 사립대 경영학 교재의 배우자 선택 문제 논란

여성의 나이·신체·학력 수치화한 평가 방식

대상화·성역할 고정관념 강화 비판 확산

2026-07-28 10면

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‘황진이: 30세, 162㎝·45㎏, 대학원졸’, ‘심청이: 26세, 160㎝·52㎏, 전문대졸’, ‘성춘향: 24세, 166㎝·48㎏, 고졸’서울의 한 유명 사립대 경영학 수업 교재에 여성들의 나이와 키, 몸무게, 학력 등을 비교하며 42세 남성의 배우자감을 고르도록 한 연습 문제가 실려 논란이 일고 있다. 해당 교재는 이 대학 명예교수 A씨가 집필한 것으로, 대학생들에게 여성을 평가·선택의 대상으로 인식하게 하고, 시대착오적인 성 역할 고정관념을 강화할 수 있다는 지적이 나온다.27일 대학가에 따르면, 이 교재에는 여러 평가 기준과 대안을 단계별로 비교하는 계층화분석과정(AHP)을 설명하기 위한 사례로 ‘노총각인 김보람군(42세)은 부모님의 재촉으로 결혼 상대를 고르고자 한다’는 연습문제가 실렸다. 보기로는 배우자 선택 기준으로 ‘외모·지성미·나이·인간성’을 제시한 뒤, 후보 여성 3명의 나이와 키·몸무게, 학력 등의 정보를 활용해 가장 적합한 배우자를 고르도록 했다.계층화분석과정은 상품 구매나 사업 입지 선정, 투자안 평가 등의 사례로 설명이 가능하다. 이에 여성의 신체 조건과 학력을 수치화해 배우자를 선택하는 걸 예시로 삼은 게 적절치 않다는 비판이 제기된다. 소셜미디어(SNS)에서는 “여성을 평가 대상으로 대상화했다”, “의사결정 기법을 설명하는 데 꼭 사람을 배우자감으로 평가해야 하느냐”는 반응이 이어졌다.대학 경영학 수업 교재로 타 대학에서도 널리 쓰이는 이 책은 직전 학기에도 A 교수가 진행하는 강의 교재로 사용됐다. 올해 7월 발간된 개정판에도 그대로 유지됐다.A 교수는 서울신문에 “﻿성이나 신체조건, 학력, 나이에 관한 차별적인 의도는 없었다”고 해명했다.대학가에서 교수들의 성차별 인식에 대한 문제는 여러 차례 제기된 바 있다. 2020년 서울의 한 대학 교수가 학생들에게 “남자는 물, 여자는 꽃, 시들다 말라 죽으면 남자 손해” 등의 내용이 담긴 자신의 글을 읽는 과제를 냈다가 논란이 됐고, 대전의 한 사립대 교수는 지난해 강의에서 “한국 여성 10명 중 8명은 성매매로 용돈을 벌었을 것” 등의 발언을 일삼아 징계를 받고 수업에서 배제됐다.박지아 서울여성회 성평등교육센터장은 “대학 교재는 초·중등 교과서와 달리 정부 모니터링에 포함되지 않지만, 시대 정신﻿의 흐름을 민감하게 받아들이고 검증을 강화해야 한다”고 말했다.