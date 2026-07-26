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한국이민정책학회·중소벤처기업진흥공단, ‘외국인력 유입·매칭 지원’ 맞손

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-07-26 17:42
수정 2026-07-26 17:42
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한국이민정책학회 임동진 회장(오른쪽)과 중소벤처기업진흥공단 인력성장 조한교 이사가 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 한국이민정책학회 제공
한국이민정책학회 임동진 회장(오른쪽)과 중소벤처기업진흥공단 인력성장 조한교 이사가 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 한국이민정책학회 제공


한국이민정책학회(회장 임동진)는 중소벤처기업진흥공단과 중소기업 외국인력 지원체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 전문성 등을 바탕으로 중소기업 인력난 해소와 우수 외국인 인재의 국내 취업과 안정적 정착 촉진이 목표다.

양 기관은 협약에 따라 △데이터베이스 구축에 따른 외국인력 매칭 지원 △교육 훈련 등을 통한 글로벌 인재 유입·정착 지원 △정보·정책 교류 활성화 등을 추진할 계획이다.

임동진 한국이민정책학회 회장은 “학회가 보유한 전문가 네트워크와 연구 성과를 바탕으로 외국인 인재와 중소기업 간 실효성 있는 매칭 체계를 구축하고, 현장 정책 수요가 제도 개선으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

아산 이종익 기자
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