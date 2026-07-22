안민석 “‘폰 프리’, 교육부도 수용 전국 확산 중…참여 학생들은 대한민국의 등불”

세줄 요약 안민석 경기도교육감이 교육부의 ‘스마트폰 없는 학교’ 시범 운영 방침을 환영하며, 자신이 추진한 ‘폰 프리 스쿨’ 정책이 전국으로 확산되고 있다고 평가했다. 그는 경기도 전역 설명회와 추진단 운영으로 현장 안착을 지원하고, 삼괴고의 자율적 실천을 모범 사례로 들었다. 교육부 스마트폰 없는 학교 시범 운영 환영

경기도 폰 프리 스쿨 전국 확산 평가

삼괴고 자율 실천과 학생 성과 주목

이미지 확대 안민석 경기도교육감이 21일 화성 삼괴고등학교 학생자치회 워크숍에 참석해 발언하고 있다. 경기도교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감이 21일 화성 삼괴고등학교 학생자치회 워크숍에 참석해 발언하고 있다. 경기도교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

안민석 경기도교육감이 최근 교육부가 2학기부터 ‘스마트폰 없는 학교’를 시범 운영할 예정이라고 밝힌 것과 관련해 환영의 뜻과 함께 폰 프리 참여 학생들은 대한민국의 등불이라고 치켜세웠다.안 교육감은 “취임 후 제1호 결재로 추진한 ‘폰 프리 스쿨’ 정책의 필요성에 교육부도 공감하고, 이를 정부 차원의 정책으로 추진하기 시작했다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.그는 지난 6일 안양과천교육지원청을 시작으로 경기도 전 지역을 돌며 ‘폰 프리 스쿨’ 정책설명회를 개최하고 있다. 도교육청도 지난 13일 ‘폰 프리 스쿨 추진단’을 구성해 관련 정책이 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.한편 안 교육감은 21일 오후 화성의 삼괴고등학교 학생자치회 워크숍에 참석해 “이미 8년 전부터 자발적으로 ‘폰 프리’를 실행하고 있는 삼괴고는 대한민국의 등불”이라고 말했다.삼괴고는 약 8년 전 학생과 학부모, 교사가 참여한 대토론회와 학생자치회 논의를 거쳐 ‘학내 스마트폰 사용 금지’를 합의했다. 그 결과 학생들의 수업 참여도와 자율학습의 집중도가 향상되면서 올해 서울대학교 합격생 6명을 배출했다.안 교육감은 “제가 가장 먼저 제안한 청소년 스마트폰 사용 문제가 전국적으로 공론화되고 있고, 얼마 전 대통령께서도 관련 문제를 언급했다”며 “‘폰 프리 스쿨’도 중요하지만, 강제적인 수거 방식보다 학생들의 자율적인 결정에 방점을 두어야 한다”고 강조했다.